 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 830,96
+0,90%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

KKR a finalisé son offre publique d'achat sur Topcon
information fournie par Zonebourse 11/09/2025 à 12:36

(Zonebourse.com) - KKR a annoncé la finalisation de son offre publique d'achat visant les actions ordinaires et les droits d'acquisition d'actions de Topcon le 10 septembre 2025.

L'offre publique d'achat a été faite par l'intermédiaire de TK Co., (l'' Initiateur '), une entité détenue par des fonds gérés par KKR.

KKR effectue cet investissement principalement à partir de son Asian Fund IV.

À la suite de la réalisation de l'offre publique d'achat, l'initiateur devrait acquérir 84 648 472 actions ordinaires et droits d'acquisition d'actions (équivalant à 100 000 actions après conversion) de Topcon, représentant un ratio de participation total de 80,32 %.

En plus des actions de Topcon acquises dans le cadre de l'offre publique d'achat, l'initiateur vise à acquérir toutes les actions restantes par le biais d'un transfert d'actions ou d'un processus de consolidation d'actions afin d'obtenir la pleine propriété de Topcon.

Valeurs associées

KKR & CO
139,290 USD NYSE +1,38%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank