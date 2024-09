Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KKR: a finalisé l'acquisition d'IQGeo au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 24/09/2024 à 12:21









(CercleFinance.com) - KKR a annoncé la finalisation de l'acquisition d'IQGeo, un développeur de logiciels géospatiaux dont le siège social est situé au Royaume-Uni. KKR a acquis IQGeo pour 333 millions de livres sterling.



Au cours des cinq dernières années, le cours de l'action IQGeo a augmenté de plus de 900 % et les revenus sont passés d'environ 10 millions de livres sterling en 2018 à plus de 44 millions de livres sterling en 2023.



Les logiciels et services géospatiaux d'IQGeo aident les principaux opérateurs des secteurs des télécommunications et des services publics à concevoir et à exploiter des réseaux de fibre optique et d'électricité.



'L'entreprise est bien positionnée pour connaître une croissance continue dans les secteurs stimulés par l'augmentation rapide de la demande de déploiement de la fibre, ainsi que par la transformation de l'infrastructure du réseau électrique et l'impact de l'électrification croissante' indique le groupe.





