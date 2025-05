KKO INTERNATIONAL : Webinaire investisseurs le 21 mai 2025 à 18H

Paris, le 19 mai 2025 à 8h00 – KKO INTERNATIONAL (FR0013374667 – ALKKO – PEA-PME) a le plaisir d'annoncer la tenue de son premier webinaire à destination des investisseurs et actionnaires particuliers le 21 mai prochain à 18h, pour détailler les résultats annuels 2024 et fournir des éléments de stratégie et de perspective.



Les inscriptions pour ce webinaire sont ouvertes. KKO International invite l'ensemble de ses actionnaires individuels et les investisseurs particuliers à s'inscrire dès aujourd'hui via le lien suivant : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_jac62Y3dRq6SWBD7C6D5iQ.



Les investisseurs auront l'opportunité de poser des questions à l'équipe dirigeante, à l’issue de la présentation. Pour faciliter les échanges lors de cette session de présentation et de discussion, les participants peuvent adresser leurs questions dès aujourd'hui, par courrier électronique, à l'adresse : kkoi@aelium.fr