KKO INTERNATIONAL : Résultats semestriels 2025

RESULTATS SEMESTRIELS 2025



• Chiffre d’affaires semestriel de 9,5 M€ supérieur au chiffre d’affaires annuel 2024

• Résultat d’exploitation de 1,1 M€

• Contraction des marges liée au contexte exceptionnel des prix des fèves de cacao et à la montée en puissance industrielle

• Objectif de chiffre d’affaires 2025 entre 18 et 20 M€





Paris, le 31 octobre 2025 – 18h – KKO INTERNATIONAL (FR0013374667 – ALKKO – PEA-PME) : KKO International présente aujourd’hui ses résultats semestriels consolidés clos au 30 juin 2025 et arrêtés par le Conseil d’administration du 30 octobre 2025.



UNE FORTE DYNAMIQUE D’ACTIVITE DANS UN MARCHE COMPLEXE

Le premier semestre 2025 a été particulièrement dynamique pour le Groupe avec un chiffre d’affaires consolidé de 9,5 millions d’euros dépassant celui de l’ensemble de l’année 2024. Cette progression des revenus de 160% par rapport à l’exercice précédent (3,6 M€), confirme la montée en puissance de l’usine de transformation SHOKKO, la filiale industrielle basée en Côte d’Ivoire, et valide la pertinence du modèle intégré « tree-to-bar » de KKO International.

La croissance du chiffre d’affaires a été soutenue par l’augmentation des volumes transformés au sein de l’usine SHOKKO et la stabilité des commandes européennes sur la période. Cette montée en puissance de l’usine s’est accompagnée d’une exécution rigoureuse des contrats d’exportation grâce à une amélioration continue du processus de production.