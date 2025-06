KKO INTERNATIONAL : mise à disposition des documents préparatoires de l’Assemblée Générale du 26 juin 2025

Paris, le 11 juin 2025 à 18h00 – KKO INTERNATIONAL (FR0013374667 – ALKKO – PEA-PME) informe ses actionnaires que l’Assemblée générale se tiendra le 26 juin 2025 à 11 heures à l’adresse de son siège social situé au 9 avenue Hubert Germain, 75116 Paris.

L’avis de réunion, comportant l'ordre du jour et le texte des résolutions présentées à l'Assemblée Générale, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 21 mai 2025 et l’avis de convocation a été publié ce jour dans un journal d’annonces légales. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans ces deux avis.

L’avis de réunion et l’avis de convocation ainsi que les documents préparatoires à l’assemblée générale peuvent être consultés sur le site internet de la société dans la partie « Relations investisseurs ».