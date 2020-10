Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kirghizistan-Sadyr Japarov nommé Premier ministre Reuters • 10/10/2020 à 15:54









BICHKEK, 10 octobre (Reuters) - Le parlement du Kirghizistan a nommé samedi Sadyr Japarov au poste de Premier ministre, mettant ainsi un terme à la crise politique de ce pays d'Asie centrale. Le président du Kirghizistan, Sooronbaï Jeenbekov, avait proclamé la veille l'état d'urgence à Bichkek et ordonné à l'armée de rétablir l'ordre dans la capitale, après des affrontements en pleine rue entre partisans de camps politiques opposés. (Olga Dzyubenko, rédigé par Olzhas Auyezov, version française Jean-Michel Bélot)

