Kirby chute après un chiffre d'affaires du 4e trimestre manqué

29 janvier - ** Les actions de l'opérateur américain de barges citernes Kirby &KEX.N& chutent jusqu'à 10,2 % à 115,01 $
** La société affiche sa plus forte perte intrajournalière en pourcentage depuis le 31 juillet 2025
** KEX annonce un chiffre d'affaires de 851,8 millions de dollars au 4ème trimestre, inférieur aux prévisions des analystes de 857,1 millions de dollars - données compilées par LSEG
** La société dit qu'elle a dû faire face à des défis météorologiques et à la faiblesse de la fin de l'année
** Le bénéfice par action pour 2026 devrait être stable ou en hausse de 12 % par rapport à l'année précédente
** KEX a gagné 4,14% en 2025, contre 16,4% pour l'indice de référence S&P 500 &.SPX&.
