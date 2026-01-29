Kirby chute après un chiffre d'affaires du 4e trimestre manqué

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 janvier - ** Les actions de l'opérateur américain de barges citernes Kirby &KEX.N& chutent jusqu'à 10,2 % à 115,01 $

** La société affiche sa plus forte perte intrajournalière en pourcentage depuis le 31 juillet 2025

** KEX annonce un chiffre d'affaires de 851,8 millions de dollars au 4ème trimestre, inférieur aux prévisions des analystes de 857,1 millions de dollars - données compilées par LSEG

** La société dit qu'elle a dû faire face à des défis météorologiques et à la faiblesse de la fin de l'année

** Le bénéfice par action pour 2026 devrait être stable ou en hausse de 12 % par rapport à l'année précédente

** KEX a gagné 4,14% en 2025, contre 16,4% pour l'indice de référence S&P 500 &.SPX&.