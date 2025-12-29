La Bourse de Paris à plat avant la fin de l'année

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris reste atone lundi, dans sa dernière ligne droite avant la fin de l'année, dans un contexte de faibles volumes d'échange et de discussions pour trouver un accord de paix en Ukraine.

Vers 09H50 heure de Paris, l'indice vedette CAC 40 perdait 0,08%, soit 6,67 points pour s'établir à 8.096,91 points.

Mercredi, dernier jour d'ouverture de la Bourse de Paris pour une demi-séance avant les fêtes de Noël, le CAC 40 avait terminé parfaitement stable à 8.103,58 points.

Les volumes d'échanges sont plus faibles entre Noël et Nouvel an.

L'attention des investisseurs devrait se porter sur la situation en Ukraine.

Les Etats-Unis ont proposé à l'Ukraine des garanties de sécurité "solides" pour une période de 15 ans prolongeable face à la Russie, a indiqué lundi Volodymyr Zelensky, ajoutant avoir demandé à Washington une durée plus longue lors de sa rencontre dimanche avec Donald Trump.

"Je voulais vraiment que ces garanties soient plus longues. Et je lui ai dit que nous voulons vraiment considérer la possibilité de 30, 40, 50 ans", a indiqué M. Zelensky lors d'une conférence de presse en ligne, précisant que son homologue américain lui avait assuré qu'il allait réfléchir à cette possibilité.

Le président américain a estimé dimanche être plus près que jamais d'un accord de paix, après une rencontre en Floride avec son homologue ukrainien et un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine.

Le président français Emmanuel Macron a quant à lui annoncé lundi une réunion des alliés de Kiev, à Paris début janvier, autour des garanties de sécurité pour l'Ukraine dans le cadre d'un accord de paix avec la Russie.

La défense recule

Les valeurs de la défense en Europe s'affichent en rouge lundi, entre les prises de bénéfices après une année particulièrement favorable au secteur et les discussions pour trouver un accord de paix en Ukraine.

Vers 09H50 à Paris, Thales reculait de 1,53% à 225,10 euros et Dassault Aviation cédait 0,88% à 269,40 euros.

Depuis le début de l'année, Thales s'est apprécié de plus de 62% et Dassault Aviation de plus de 36%.

