Kingfisher relève ses prévisions après un 1er semestre en croissance

( AFP / FRANCOIS NASCIMBENI )

Le groupe britannique de magasins de bricolage Kingfisher, propriétaire en France de Castorama et Brico Dépôt, a de nouveau vu ses résultats grimper au premier semestre, tirés par les ventes aux professionnels et en ligne, et a relevé mardi ses objectifs annuels.

Le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 0,8%, à 6,9 milliards de livres sterling (8,05 milliards d'euros), sur les six premiers mois de son exercice décalé, clos le 31 juillet, par rapport à la même période l'an passé, a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

Les ventes ont été "portées par la croissance au Royaume-Uni et en Irlande, en Pologne et dans la péninsule ibérique, partiellement compensée par le recul enregistré en France", détaille Kingfisher dans son communiqué.

Sur le marché français, Castorama a conservé ses parts de marché, mais Brico Dépôt a souffert des conséquences des vagues de chaleur.

Le bénéfice net a bondi de 22,6%, à 290 millions de livres (338,3 millions d'euros).

Le résultat avant impôt ajusté est lui en hausse de 9,9%, à 404 millions de livres sterling (471,2 millions d'euros).

Pour l'ensemble de l'exercice en cours, Kingfisher table désormais sur un résultat avant impôt ajusté dans une fourchette de 595 à 635 millions de livres, contre 565 à 625 millions auparavant.

Le groupe a également relevé sa prévision de flux de trésorerie disponible, à 480-520 millions de livres, contre 450 à 510 millions auparavant.

"Notre chiffre d'affaires, notre marge brute et nos résultats progressent, portés par nos gains de parts de marché, par la bonne dynamique de nos ventes aux professionnels, de nos ventes en ligne, de notre marketplace et par les gains à l'achat", a commenté Thierry Garnier, directeur général de Kingfisher, cité dans le communiqué.

Si "l'environnement de consommation demeure contrasté", le dirigeant souligne la "discipline financière" du groupe, "des progrès dans l'exécution de (sa) stratégie et des opportunités de croissance".

La succession de M. Garnier n'est pas évoquée dans le communiqué. Son départ avait été annoncé en mai. Il doit prendre la tête du géant belgo-néerlandais de la distribution Ahold Delhaize.

Son successeur n'ayant pas été nommé, M. Garnier continue de diriger le groupe britannique. La durée de son préavis est de 12 mois.

Kingfisher est coté à la Bourse de Londres.