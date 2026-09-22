Kingfisher relève sa prévision de bénéfice annuel après un S1 solide

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Kingfisher KGF.L grimpe en Bourse mardi après avoir relevé sa prévision de bénéfice annuel, le groupe bricolageayant publié une croissance semestrielle de 9,9%, avec ses gains de parts de marché au Royaume-Uni, en Pologne et en Espagne.

À Londres, l'action du propriétaire des enseignes B&Q et Screwfix au Royaume-Uni, ainsi que de Castorama et Brico Dépôt, a bondi de 8,8% à l'ouverture des marchés.

Kingfisher a indiqué que la forte croissance des ventes de Screwfix en Pologne et dans la péninsule ibérique, portée notamment par des initiatives dans le commerce électronique, l'innovation produit et les catégories saisonnières, avait été partiellement compensée par la baisse des ventes de B&Q et de Brico Dépôt en France.

Le chiffre d'affaires total, y compris celui réalisé via sa plateforme de vente en ligne, a progressé de 1,6% pour atteindre 7,1 milliards de livres sterling (8,27 milliards d'euros) au cours du semestre clos le 31 juillet, tandis que le chiffre d'affaires sous-jacent à périmètre constant a augmenté de 0,3%.

Le groupe a enregistré un résultat avant impôts ajusté de 404 millions de livres sterling, grâce à une augmentation de la marge brute de 70 points de base, à la maîtrise des coûts et à un remboursement de 14 millions de livres sterling au titre de la taxe foncière professionnelle.

TENDANCES DU BRICOLAGE

"Nous estimons que les tendances du bricolage devraient rester relativement résilientes, soutenues par les consommateurs qui cherchent à faire des économies et à améliorer leur logement", ont déclaré les analystes de RBC Europe.

Kingfisher prévoit désormais un bénéfice avant impôts ajusté compris entre 595 et 635 millions de livres sterling pour l'exercice se terminant fin janvier 2027, contre une fourchette précédente de 565 à 625 millions de livres sterling, et par rapport aux 560 millions de livres sterling enregistrés en 2025-2026.

"Bien que le contexte de consommation reste mitigé, nos résultats constants, nos progrès stratégiques et les opportunités à venir nous donnent la confiance nécessaire pour revoir nos prévisions à la hausse", a déclaré le président-directeur général Thierry Garnier.

En mai, Thierry Garnier a démissionné de son poste, qu'il occupait depuis près de sept ans, pour prendre la tête du groupe de supermarchés Ahold Delhaize, dont le siège est aux Pays-Bas

AD.AS . Il est toutefois soumis à un préavis de 12 mois.

(James Davey; version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)