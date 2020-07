Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kingfisher porté par les ventes de produits de bricolage pendant le confinement Reuters • 22/07/2020 à 10:56









par James Davey LONDRES, 22 juillet (Reuters) - Le groupe britannique Kingfisher KGF.L , propriétaire en France des enseignes Castorama et Brico Dépôt, prévoit un bénéfice ajusté au premier semestre supérieur à celui d'il y a un an à la faveur d'un solide deuxième trimestre marqué par de fortes ventes de produits de bricolage et d'une réduction des coûts. L'action du groupe à la Bourse de Londres s'adjugeait 10,1% à 248 pence en matinée, contre un repli de 0,46% pour l'indice FTSE 100 .FTSE . Kingfisher, également propriétaire des magasins B&Q et Screwfix, a dit que ses ventes à périmètre comparable au deuxième trimestre avaient progressé de 21,6% sur un an grâce à une solide demande sur tous ses marchés. Le groupe a notamment enregistré de fortes ventes de compost, de produits pour les terrasses, de pots de peinture, de papiers peints et d'outils, grâce à la flexibilité offerte par le développement du télétravail, qui a permis aux consommateurs de réaliser plus facilement des travaux de bricolage. Le deuxième trimestre s'achève le 31 juillet et le chiffre indiqué a été arrêté le 18 juillet. Comme d'autres distributeurs, Kingfisher a été contraint de fermer ses magasins en Europe au plus fort de la pandémie liée au nouveau coronavirus, mais ceux-ci ont rouvert progressivement depuis la mi-avril à la faveur de la levée du confinement. Les ventes en ligne, en hausse de 225,2% sur le mois de juin par rapport à l'an dernier, ont également soutenu les résultats du groupe. Le chiffre d'affaires à données comparables de l'exercice 2020-2021 jusqu'au 18 juillet reste toutefois en recul de 3,7%, en raison notamment des mesures de confinement qui ont pénalisé le premier trimestre. "Alors que nous entrons dans le second semestre avec un contexte commercial favorable, la visibilité du second semestre reste faible en raison des incertitudes autour du COVID-19 et des perspectives économiques globales", a déclaré Kingfisher. Le groupe, qui s'est refusé à fournir la moindre prévision pour l'ensemble de l'exercice, a promis de donner plus de détails lors de la publication de ses résultats semestriels le 22 septembre. Kingfisher a réalisé l'an dernier au premier semestre un bénéfice avant impôts ajusté de 353 millions de livres, en repli de 6,4%. (Version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées KINGFISHER LSE +11.02% FTSE 100 FTSE Indices -0.97%