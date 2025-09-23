 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Kingfisher plus optimiste pour 2025 grâce à la vigueur du Royaume-Uni, le titre bondit
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 10:22

Le logo de l'enseigne de bricolage Castorama

Le logo de l'enseigne de bricolage Castorama

Le distributeur européen de produits d'aménagement de la maison Kingfisher a annoncé une hausse de 10,2% de son résultat avant impôts ajusté au premier semestre, grâce à de bonnes performances au Royaume-Uni, et s'est montré plus confiant sur sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de son exercice.

Le groupe, qui possède les enseignes B&Q et Screwfix au Royaume-Uni et Castorama et Brico Depot en France, a déclaré viser désormais le "haut de la fourchette" de sa prévision annuelle de bénéfice avant impôts ajusté comprise entre 480 millions de livres et 540 millions de livres (549 à 619 millions d'euros), contre 528 millions de livres en 2024/25.

À la Bourse de Londres, l'action Kingfisher a bondi de plus de 18% à l’ouverture.

"KGF a publié ce matin des résultats robustes, avec un chiffre d’affaires supérieur aux attentes au deuxième trimestre et une amélioration des prévisions", ont noté les analystes de Jefferies.

Le titre s’orientait vers sa plus forte progression journalière depuis 1986, en hausse de 18,32% à 07h59 GMT, ce qui porte ses gains à près de 20% depuis le début de l’année.

(Rédigé par James Davey ; version française Noémie Naudin, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)

  • 08:51

    La vigueur au Royaume Uni ????
    Je croyais que le RU allait s’effondrer suite au BREXIT !!!
    Les journalistes ne sont plus ce qu’ils n’ont jamais été…

