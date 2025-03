Kingfisher: en chute après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 25/03/2025 à 09:55









(CercleFinance.com) - Kingfisher dévisse de 12% à Londres, après la publication par le distributeur d'articles de bricolage d'un BPA en chute de près de 45% à 10,1 pence par action, ainsi que d'un dividende stable à 12,40 pence par action, au titre de son exercice clos fin janvier.



En données ajustées d'éléments exceptionnels, il a vu son BPA diminuer de 5% à 20,7 pence et sa marge de profit au détail se tasser de 0,4 point à 5,4%, pour un chiffre d'affaires de près de 12,8 milliards de livres, en retrait de 1,5% (-1,7% en données comparables).



'Pour la première fois en plus de six ans, nous avons accru nos parts de marchés dans toutes les régions clés', note cependant son CEO Thierry Garnier, qui pointe aussi 'un profit et un free cash-flow en ligne ou supérieur à ses objectifs initiaux'.



Pour l'exercice qui commence, l'exploitant des enseignes B&Q, Castorama et Screwfix anticipe un profit avant impôt ajusté entre 480 et 540 millions de livres, après 528 millions l'an passé et manquant de 6% le consensus à son point médian, selon RBC Capital Markets.





