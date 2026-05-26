Kingfisher confirme ses objectifs malgré un recul du CA au T1

(Actualisé tout du long avec cours en Bourse, détails, citation commentaires d'analystes)

Kingfisher KGF.L a fait état mardi d'une baisse de 0,7% de son chiffre d'affaires sous-jacent au premier trimestre, mais le spécialiste britannique du bricolage a maintenu son objectif annuel de bénéfice.

Le groupe, qui détient des enseignes telles que B&Q et Screwfix en Grande-Bretagne, ainsi que Castorama et Brico Dépôt en France, a déclaré que ses catégories phares avaient fait preuve de résilience malgré un printemps tardif qui a pesé sur la fréquentation et la demande saisonnière. Les ventes totales ont grimpé de 0,8% sur un an.

A la Bourse de Londres, vers 08h30 GMT, l'action progressait de 2,67%, après avoir pris plus de 5% à l'ouverture des marchés, contre un gain de 0,70% pour l'indice FTSE 100 au même moment.

MISE À JOUR RASSURANTE, SELON LES ANALYSTES

Les analystes de RBC Europe ont jugé cette mise à jour rassurante compte tenu du début tardif du printemps cette année, soulignant par ailleurs que l'exposition directe de Kingfisher au Moyen-Orient est très faible.

Au Royaume-Uni, les ventes à périmètre constant de Screwfix ont augmenté de 4,1% et l'enseigne a gagné des parts de marché. En revanche, les ventes de B&Q sur la même base ont reculé de 4,1%, reflétant sa plus grande exposition aux articles saisonniers, tels que le mobilier de jardin et les plantes, ainsi qu'une base de comparaison difficile.

Selon les chiffres officiels publiés la semaine dernière, les ventes au détail ont reculé en avril sur un mois, enregistrant leur plus forte baisse depuis près d'un an, entre baisse des ventes de carburant et ralentissement des dépenses de consommation, avec l'impact de la guerre au Moyen-Orient.

En France, les ventes à périmètre constant de Kingfisher ont reculé de 2,1% au premier trimestre. Elles ont baissé de 0,2% en Pologne.

PRÉVISIONS DE BÉNÉFICE MAINTENUES

Kingfisher a déclaré maintenir sa prévision annuelle d'un bénéfice avant impôts ajusté, compris entre 565 et 625 millions de livres sterling (654,51 et 724,02 millions d'euros), contre 560 millions en 2025-2026 et alors que les analystes tablaient sur une prévision de 589 millions de livres sterling avant la publication des résultats trimestriels du groupe.

"Nous avons réalisé un bon début d'année, en exécutant bien et en gagnant des parts de marché malgré un contexte de marché morose", a déclaré Thierry Garnier, directeur général, soulignant la croissance à deux chiffres des ventes en ligne et des ventes commerciales.

Kingfisher a annoncé au début du mois la démission de Thierry Garnier, après près de sept ans à la tête du groupe, pour prendre la direction d'Ahold Delhaize AD.AS , mais il est toutefois soumis à un préavis de 12 mois.

(Rédigé par James Davey, version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)