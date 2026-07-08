Kinder Morgan signale une fuite de gaz naturel près de Catlettsburg, dans le Kentucky, le 7 juillet

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Kinder Morgan KMI.N a indiqué que sa filiale Tennessee Gas Pipeline Company avait enregistré une fuite de gaz naturel près de Catlettsburg, dans le Kentucky, dans le comté de Boyd, mardi à 19 h 42 (heure de l'Est) (23 h 42 GMT).

« Dès la découverte de la fuite, la société a isolé le tronçon de gazoduc concerné, et les autorités locales ont évacué les habitations situées à proximité. Aucun blessé n’a été signalé suite à cet incident », a indiqué la société dans un communiqué.