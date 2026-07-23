Kinder Morgan : résultat net record au 2e trimestre

Kinder Morgan a publié des résultats financiers solides au 2e trimestre 2026, impulsés par une demande soutenue en gaz naturel et une excellente exécution de ses projets d'expansion. Sur cette période, les revenus s'élèvent à 4,47 milliards de dollars contre 4,04 MdsUSD il y a un an.

Cette croissance de l'activité s'est traduite par de nouveaux sommets opérationnels.

Le géant américain des infrastructures de transport et de stockage d'hydrocarbures a généré un résultat net attribuable au groupe de 867 MUSD, marquant un record absolu pour un second trimestre. Ce chiffre est en hausse comparé aux 715 MUSD enregistrés il y a un an à la même période.

Sur cette période, le résultat net ajusté attribuable au groupe (hors éléments exceptionnels) a bondi de 33% pour s'établir à 821 MUSD, soit une hausse de 33% sur un an.

Le bénéfice par action (BPA) s'est accru de 22% à 0,39 USD sur un an. Le BPA ajusté ressort quant à lui à 0,37 USD, affichant une nette hausse de 32% par rapport au deuxième trimestre 2025.

L'EBITDA ajusté s'élève à 2,199 MdsUSD, en hausse de 12% sur un. Il s'agit également d'un record pour un deuxième trimestre.

Solidité financière et retour aux actionnaires

Kinder Morgan a démontré sa capacité à autofinancer sa croissance tout en maintenant une structure financière robuste. Au cours de ce 2e trimestre, Kinder Morgan a généré 2 MdsUSD de flux de trésorerie opérationnel et un flux de trésorerie disponible (free cash-flow) de 1 MdUSD après dépenses d'investissement.

"Au cours du 2e trimestre Kinder Morgan a continué à financer en interne des projets d'investissement de haute qualité. Notre bilan reste sain : nous avons conclu le trimestre avec un ratio Dette nette / EBITDA ajusté de 3,6x, soit dans la fourchette basse de nos objectifs", souligne la directrice générale de la société Kim Dang.

Fort de ces résultats, le conseil d'administration de Kinder Morgan, Inc. a approuvé la distribution d'un dividende en numéraire de 0,2975 USD par action pour le 2e trimestre (soit 1,19 dollar en rythme annuel). Il sera payable le 17 août 2026 aux actionnaires inscrits à la clôture du marché le 3 août 2026. Ce dividende représente une augmentation de 2% par rapport au deuxième trimestre 2025.

Au premier semestre 2026, le chiffre d'affaires a atteint 9,305 MdsUSD, contre 8,283 MdsUSD un an plus tôt. Le bénéfice net s'est élevé à 1,843 MdUSD, contre 1,432 MdUSD l'année précédente à la même période. Le bénéfice par action (de base et dilué) lié aux activités poursuivies s'établit tous les deux à 0,82 USD, contre 0,64 USD un an plus tôt.

Objectifs annuels révisés à la hausse

Soutenue par ses performances du premier semestre et la mise en service récente de grands projets d'infrastructures (dont le projet Cumberland et l'extension du gazoduc Gulf Coast Express), la direction de Kinder Morgan se montre plus optimiste pour l'exercice en cours.

Initialement, KMI anticipait un résultat net attribuable à hauteur de 3,1 MdsUSD, un BPA ajusté de 1,36 USD, des dividendes déclarés de 1,19 USD par action, un EBITDA ajusté de 8,6 MdsUSD et un ratio Dette nette / EBITDA ajusté (ratio d'endettement) de 3,8x en fin d'année.

Tenant compte des résultats du deuxième trimestre, KMI prévoit maintenant :

- un EBITDA ajusté supérieur de plus de 5% au budget initial ;

- un BPA ajusté supérieur de plus de 12% aux prévisions d'origine ;

- un ratio de levier financier Dette nette / EBITDA ajusté amélioré à 3,6x en fin d'année.