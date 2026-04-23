Kinder Morgan dépasse ses estimations de bénéfices trimestriels en raison de la hausse de la demande de gaz naturel

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(Ajouter des détails aux paragraphes 5-6 et 7-8) par Varun Sahay

Kinder Morgan KMI.N a dépassé les attentes de Wall Street pour son bénéfice du premier trimestre mercredi, l'opérateur de gazoducs ayant bénéficié d'une augmentation de la demande de gaz naturel aux Etats-Unis, stimulée par le conflit au Moyen-Orient et l'expansion des centres de données.

Les sociétés de gazoducs américaines profitent de la forte production de pétrole et de gaz dans le bassin de Permian, l'incertitude persistante concernant le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz entraînant une préférence accrue pour le GNL d'origine américaine.

"Le paysage géopolitique est devenu encore plus turbulent ce trimestre, le conflit au Moyen-Orient s'ajoutant à la guerre en cours en Ukraine comme source de volatilité significative des prix des matières premières", a déclaré le président exécutif Richard Kinder.

Selon la société, le conflit au Moyen-Orient limite également l'offre concurrente de GNL, ce qui renforce les perspectives de consommation à long terme. Elle prévoit que la demande totale de gaz aux États-Unis atteindra 150 milliards de pieds cubes par jour d'ici 2031, soit une augmentation d'environ 27 % par rapport à cette année.

Kinder, qui est l'une des plus grandes sociétés d'infrastructures énergétiques en Amérique du Nord, a également déclaré qu'elle avait accepté d'acquérir Monument Pipeline, un réseau de gazoducs de 225 miles desservant Houston et les marchés voisins, pour un montant de 505 millions de dollars en espèces.

La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2026.

Kinder prévoit que le revenu net attribuable à la société en 2026 restera stable à 3,1 milliards de dollars, tandis que le bénéfice ajusté par action devrait augmenter de 5 % pour atteindre 1,36 $.

La société prévoit également un Ebitda ajusté de 8,6 milliards de dollars pour cette année.

La société basée à Houston, au Texas, a enregistré un bénéfice ajusté de 48 cents par action pour le trimestre clos le 31 mars, contre 40 cents par action estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est élevé à 4,83 milliards de dollars, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 4,6 milliards de dollars.

Kinder a déclaré avoir transporté environ 49 475 milliards d'unités thermiques britanniques de gaz naturel par jour au cours du trimestre, contre 45 978 milliards de Btu par jour il y a un an.

Cependant, ses volumes de livraison totaux, qui comprennent également des produits raffinés tels que le carburéacteur et le carburant diesel, ont chuté à 1 965 000 barils par jour au cours du trimestre, contre 2 047 000 bpj il y a un an.