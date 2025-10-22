Kinder Morgan affiche un bénéfice plus élevé au troisième trimestre en raison d'une demande accrue de gaz naturel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails aux paragraphes 3, 5 et 7)

L'opérateur américain de gazoducs Kinder Morgan KMI.N a affiché mercredi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, aidé par l'augmentation des volumes de gaz naturel transportés par ses gazoducs.

Les opérateurs de gazoducs tels que Kinder Morgan misent sur la demande croissante de gaz naturel provenant des installations d'exportation de GNL ainsi que sur une augmentation de la production d'électricité associée aux opérations d'IA, au minage de crypto-monnaies et aux centres de données.

"La demande totale de gaz naturel devrait augmenter de 20 % jusqu'en 2030, grâce aux exportations de GNL, et nous explorons plus de 10 milliards de pieds cubes par jour d'opportunités pour servir le secteur de la production d'électricité au gaz naturel", a déclaré la directrice générale Kim Dang.

Le secteur américain du GNL connaît un regain d'activité commerciale en raison des prévisions d'augmentation des exportations à mesure que de nouveaux terminaux sont mis en service à la suite de la décision prise en janvier par le président Donald Trump de lever la pause sur les nouveaux permis.

La société, qui transporte environ 40 % de la production totale de gaz naturel du pays, a déclaré que le carnet de commandes des projets s'élevait à 9,3 milliards de dollars, avec environ 500 millions de dollars de projets mis en service au cours du trimestre, compensés par un montant à peu près équivalent de projets ajoutés.

La société a déclaré avoir transporté environ 47 461 milliards d'unités thermiques britanniques de gaz naturel par jour au cours du trimestre, contre 44 827 milliards de Btu par jour l'année dernière.

Cependant, ses volumes de livraison totaux, qui comprennent également des produits raffinés tels que le carburéacteur et le carburant diesel, sont tombés à 2,11 milliers de barils par jour (MBbl/d) au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre 2,15 MBbl/d l'année dernière.

La société basée à Houston, au Texas, a déclaré que son bénéfice net s'élevait à 628 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 625 millions de dollars l'année précédente.