Kimmeridge va nommer Scott Sheffield au conseil d'administration de Coterra Energy, selon le WSJ
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 16:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails au paragraphe 2 et d'éléments de contexte au paragraphe 4)

La société d'investissement Kimmeridge prévoit de nommer l'ancien directeur général de Pioneer Natural Resources, Scott Sheffield, au conseil d'administration de Coterra Energy CTRA.N , a rapporté le Wall Street Journal jeudi, citant des personnes familières avec le dossier.

Kimmeridge a déclaré que le conseil d'administration de Coterra devait réévaluer sa structure de direction et nommer un président indépendant et non exécutif, selon le rapport, ajoutant qu'il prévoyait de nommer quatre autres personnes au conseil d'administration.

En novembre, l'investisseur activiste Kimmeridge a appelé à une refonte de la direction et de la stratégie de Coterra Energy, affirmant que la fusion de Cabot Oil & Gas et de Cimarex Energy en 2021 pour former la société n'avait pas réussi à créer de la valeur et avait entraîné une décote par rapport à ses pairs.

La société d'investissement a fait pression sur Coterra pour qu'elle vende ses actifs dans les bassins de Marcellus et d'Anadarko et se concentre uniquement sur le Permien, arguant qu'une activité plus rationalisée simplifierait les opérations et augmenterait l'évaluation de la société.

Coterra Energy et Kimmeridge n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

