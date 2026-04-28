Kimmel affirme que sa blague a été mal interprétée, tandis que Trump estime qu'ABC devrait licencier l'animateur de fin de soirée

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* Donald Trump qualifie la blague de Kimmel de « tout à fait inacceptable »

* Melania Trump qualifie les propos de Kimmel de « corrosifs » et exhorte ABC à agir

* Le président de la FCC avait auparavant poussé les chaînes à suspendre Kimmel

* ABC et Disney ne réagissent pas immédiatement aux demandes de licenciement

(Ajout des remarques de Kimmel sur des blagues antérieures; paragraphes 1-2, 8-10) par David Shepardson et Dawn Chmielewski

L'animateur de fin de soirée Jimmy Kimmel a déclaré lundi que sa blague sur la Première dame des États-Unis, Melania Trump, avait été mal interprétée et ne constituait pas un « appel à l'assassinat ».

Kimmel a profité du monologue d'ouverture de « Jimmy Kimmel Live! » pour revenir sur les commentaires qu'il avait faits jeudi dernier lors d'un sketch parodique sur le dîner des correspondants de la Maison Blanche.

Il a expliqué que sa boutade selon laquelle Melania Trump avait « l'éclat d'une veuve enceinte » faisait référence à la différence d'âge entre la Première dame et son mari, le président Donald Trump.

"C'était une blague très légère sur le fait qu'il a presque 80 ans et qu'elle est plus jeune que moi", a déclaré Kimmel. "Ce n'était en aucun cas un appel à l'assassinat." Plus tôt dans la journée, Trump avait déclaré que Kimmel devrait être immédiatement licencié par ABC et sa société mère Walt Disney DIS.N , rejoignant ainsi sa femme pour critiquer Kimmel pour ses propos tenus avant une fusillade survenue près d'un rassemblement de journalistes et de politiciens ce week-end .

Les Trump ont été évacués en urgence du dîner de samedi aprèsla fusillade dans le hall du Washington Hilton. Un suspect identifié comme étant Cole Allen a franchi un poste de contrôle et tiré sur des agents des services secrets, en blessant un, avant d'être maîtrisé et arrêté. Trump a maintes fois exhorté les chaînes de télévision à supprimer les émissions humoristiques ou d'actualité qu'il n'apprécie pas ou qui l'ont critiqué, faisant pression sur les autorités de régulation pour qu'elles révoquent les licences des chaînes qu'il juge injustes à son égard. Les diffuseurs bénéficient toutefois de droits étendus au titre du Premier amendement pour faire des blagues , même celles qui sont de mauvais goût , selon les experts. Melania Trump a qualifié les propos de Kimmel de « corrosifs » et de symptôme de ce qu'elle a décrit comme une maladie politique aux États-Unis.

« Je suis d'accord pour dire que la rhétorique haineuse et violente est quelque chose que nous devons rejeter », a déclaré Kimmel. « Je le pense, et je pense qu'un excellent point de départ pour y mettre un frein serait d'en discuter avec votre mari. »

L'humoriste a diffusé un extrait d'une interview réalisée dimanche dans l'émission « 60 Minutes » de CBS News, au cours de laquelle Trump a qualifié la correspondante en chef Norah O'Donnell de « honte » pour avoir lu un extrait des écrits du tireur présumé et cherché à obtenir une réaction.

Cette affaire constitue un premier test pour le directeur général de Disney, Josh D'Amaro , qui a pris les rênes le mois dernier.

« Ça suffit. Il est temps qu’ABC prenne position. Combien de fois encore la direction d’ABC va-t-elle tolérer le comportement atroce de Kimmel au détriment de notre communauté? », a déclaré Melania Trump dans un message publié sur X. « Des gens comme Kimmel ne devraient pas avoir la possibilité d’entrer dans nos foyers chaque soir pour répandre la haine. »

Donald Trump, qui avait déjà demandé que Kimmel soit retiré de l'antenne, a déclaré que la blague du comédien était « quelque chose qui dépassait largement les limites. Jimmy Kimmel devrait être immédiatement licencié par Disney et ABC. »

Kimmel a exprimé sa sympathie envers Melania Trump et les personnes qui ont assisté à l’événement de samedi, pour avoir enduré cet incident traumatisant. Mais il a rejeté l’idée qu’une blague, faite trois jours plus tôt, « ait eu le moindre effet sur ce qui s’est passé ».

Ailleurs, les réactions à ces propos ont été mitigées.

"Disney et ABC ont eu une chance incroyable que Trump n’ait pas été assassiné samedi, deux jours après que Jimmy Kimmel ait fait sa blague sur une "veuve enceinte"", a déclaré Todd Doten, 57 ans, un vendeur de rue sur Hollywood Boulevard.

"Si cela s'était produit, ils auraient essuyé un tollé sans précédent, du genre qu'ils n'avaient jamais vu auparavant." Dee Thompson, une femme de 64 ans originaire de Caroline du Nord, s’inquiète des risques pour la liberté d’expression si Kimmel venait à perdre son emploi. « Ils vont priver de liberté d’expression beaucoup de comédiens, vous savez », a ajouté Thompson.

PRESSION DE LA FCC SUR LES DIFFUSEURS

En septembre de l’année dernière, le président de la Commission fédérale des communications a fait pression sur les diffuseurs pour qu’ils retirent Kimmel de l’antenne. ABC a brièvement suspendu l'émission de Kimmel ce mois-là, à la suite de commentaires qu'il avait formulés au sujet de l'assassinat du militant conservateur Charlie Kirk.

Quelques heures avant la suspension, le président de la FCC, Brendan Carr, avait averti que les diffuseurs locaux qui diffusaient Kimmel risquaient des amendes ou la perte de leurs licences, et avait déclaré: "Il est temps pour eux de se montrer à la hauteur." Ses propos ont suscité une vive réaction de la part de l'industrie du divertissement et de politiciens de tousbords, y compris le sénateur républicain Ted Cruz, qui a comparé les menaces de Carr à celles d'un chef du crime organisé.

Trump, qui a déjà fait l'objet de deux tentatives d'assassinat, a attaqué à plusieurs reprises les médias et menacé de retirer des licences de diffusion. Trump avait salué la suspension de Kimmel en septembre.

En novembre, Trump a critiqué un correspondant d'ABC News pour avoir interrogé le prince héritier d'Arabie saoudite sur le meurtre, en 2018, d'un chroniqueur du Washington Post, et a suggéré que la FCC devrait prendre des mesures pour révoquer les licences de diffusion des chaînes ABC appartenant à Disney.