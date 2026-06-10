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Kimco Realty annonce une offre d'obligations échangeables de 500 millions de dollars ; le cours de l'action est en hausse
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 16:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 juin - ** Mercredi, l'action de Kimco Realty KIM.N a progressé de 1,2 % à 25,49 dollars, alors que la société cherche à lever des fonds ** La société d'investissement immobilier spécialisée dans les centres commerciaux axés sur l'alimentation lance une offre privée de titres échangeables de 500 millions de dollars à échéance 2031

** Il prévoit d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, notamment le remboursement de la dette et le financement d'acquisitions, d'investissements et de réaménagements

** Il prévoit également d'utiliser jusqu'à environ 125 millions de dollars pour racheter ses propres actions afin de faciliter la couverture des investisseurs dans les obligations échangeables

** Basée à Jericho, dans l'État de New York, KIM affiche une capitalisation boursière d'environ 17 milliards de dollars

** L'action affiche désormais une hausse d'environ 26 % depuis le début de l'année, dépassant largement la progression de 12 % du secteur immobilier du S&P 500 .SPLRCR ** Sur 25 analystes, 10 attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat", 15 "conserver"; objectif de cours médian de 25 dollars, selon les données de LSEG

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