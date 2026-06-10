Kimco Realty annonce une émission d'actions échangeables d'une valeur de 500 millions de dollars ; le cours de l'action est en hausse

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10 juin - ** Mercredi, l'action de Kimco Realty ( KIM.N ) a progressé de 1,2 % à 25,49 dollars, alors que la société cherche à lever des fonds

** La société d'investissement immobilier spécialisée dans les centres commerciaux axés sur l'alimentation lance une offre privée de 500 millions de dollars de titres convertibles à échéance 2031

** Il prévoit d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, notamment le remboursement de la dette et le financement d'opportunités d'acquisition, d'investissement et de réaménagement

** Il prévoit également d'utiliser jusqu'à environ 125 millions de dollars pour racheter ses propres actions afin de faciliter la couverture des investisseurs dans les obligations échangeables

** Basée à Jericho, dans l'État de New York, KIM affiche une capitalisation boursière d'environ 17 milliards de dollars

** L'action affiche désormais une hausse d'environ 26 % depuis le début de l'année, dépassant largement la progression de 12 % du secteur immobilier du S&P 500 .SPLRCR

** Sur 25 analystes, 10 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », 15 « conserver »; objectif de cours médian de 25 dollars, selon les données de LSEG