Kimberly-Clark s'effondre après l'acquisition de Kenvue par Co pour 48,7 milliards de dollars
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 15:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

3 novembre - ** Les actions du fabricant de mouchoirs Kleenex Kimberly-Clark < KMB.O > ont baissé d'environ 12,5 % à 103,26 $

** La société va acquérir le fabricant de Tylenol Kenvue KVUE.N dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 48,7 milliards de dollars

** L'action de Kenvue a augmenté d'environ 15 % à 16,57 $

** Les actionnaires de Kenvue recevront 3,50 $ par action et 0,15 action KMB pour chaque action détenue

** L'opération implique une valeur de 21,01 dollars par action, soit une valeur des capitaux propres de 40,32 milliards de dollars, selon les calculs de Reuters

** L'opération représente une prime d'environ 46,3 % par rapport au cours de clôture de vendredi de Kenvue, qui était de 14,37 $

** Le timing de l'opération, bien que probable, était plus précoce que prévu, étant donné les litiges négatifs et les titres réglementaires autour de Kenvue, dit Nik Modi, analyste chez RBC Capital Markets

** Jusqu'à la dernière clôture, KMB et KVUE ont baissé respectivement de près de 9 % et 33 % depuis le début de l'année

Fusions / Acquisitions

