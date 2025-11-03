Kimberly-Clark rachète Kenvue pour 48,7 milliards de dollars

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,02% pour le Dow Jones .DJI , de 0,35% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,64% pour le Nasdaq .IXIC : * NVIDIA
information fournie par Boursorama avec AFP•03.11.2025•13:23•
L'activité du secteur manufacturier en France est restée en zone de contraction en octobre, pénalisée par un recul des nouvelles commandes dans un contexte d'incertitude politique, selon l'indice PMI publié lundi par l'agence S&P Global et la Hamburg Commercial ...
Lire la suite
Le Procureur général de l'Etat espagnol Álvaro García Ortiz a démenti lundi être à l'origine d'une fuite d'informations confidentielles et gênantes pour le compagnon d'une figure de l'opposition de droite, au premier jour de son procès inédit pour violation du ...
Lire la suite
Samia Suluhu Hassan a été investie lundi présidente de la Tanzanie, où l'internet reste coupé depuis les manifestations réprimées dans le sang contre son élection, l'opposition évoquant au moins 800 morts. Mme Hassan, 65 ans, avait été promue à la tête de la Tanzanie ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer