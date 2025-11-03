Kimberly-Clark rachète Kenvue pour 48,7 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Kimberly-Clark KMB.N a déclaré lundi qu'il allait acquérir le fabricant de Tylenol Kenvue KVUE.N dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 48,7 milliards de dollars.