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Kimberly-Clark en hausse après la publication de résultats préliminaires du troisième trimestre supérieurs aux prévisions
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 18:09

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

15 octobre - ** Le titre Kimberly-Clark KMB.O progresse de 5,3 % à 104 ,77 dollars

** Si cette hausse se confirme, le titre est en passe de connaître sa meilleure journée depuis avril 2024

** Le fabricant des couches Huggies prévoit des résultats du troisième trimestre supérieurs aux estimations grâce à une forte demande d'

** Prévoit un chiffre d'affaires net de 4,13 milliards de dollars au troisième trimestre; les analystes tablent en moyenne sur 4 ,10 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** La société prévoit un BPA ajusté issu des activités poursuivies de 1 ,70 $ contre une estimation de 1,59 $

** En bonne voie pour finaliser d’ici la fin de l’année l’acquisition de Kenvue KVUE.N pour environ 40 milliards de dollars

** Réaffirme ses objectifs annuels

** KMB devrait publier ses résultats du troisième trimestre le 5 novembre

** À la clôture d'hier, l'action KMB affichait une baisse d'environ 1 % depuis le début de l'année

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