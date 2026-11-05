Kimberly-Clark : activité légèrement en baisse au 3T

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )

Le géant américain des produits d'hygiène Kimberly-Clark a vu son activité baisser légèrement au troisième trimestre, mais a confirmé jeudi ses objectifs de croissance organique pour 2026.

Son chiffre d'affaires a baissé de 0,4 %, à 4,1 milliards de dollars, soit une diminution un peu moins forte que prévu par les analystes.

Le groupe, qui détient notamment les marques Cottonelle (papier toilette), Huggies (couches) ou Kleenex (mouchoirs), attribue cette évolution au recul des ventes organiques, qui contrebalancent les "effets favorables des ventes comptabilisées au titre des accords d'approvisionnement avec la coentreprise Arbex" et des "effets de change positifs".

Les ventes organiques ont baissé de 1,3 %, notamment, selon Kimberly-Clark, en raison d'allégations sur les réseaux sociaux chinois concernant la qualité de certaines de ses couches et de "l'évolution des niveaux de stocks des distributeurs d'une année sur l'autre en Amérique du Nord".

"Les autorités chinoises ont réfuté ces fausses allégations et ont déclaré que les couches Huggies étaient sans danger", a tenu à rappeler le groupe lors d'une audioconférence avec des analystes.

Le bénéfice net du groupe s'est établi à 1,8 milliard de dollars entre juillet et septembre, multiplié par quatre sur un an, grâce à un gain issu de la cession de sa division internationale des soins professionnels (IFP).

"Nos résultats du troisième trimestre reflètent un environnement opérationnel dynamique et plusieurs impacts ponctuels", a relevé le patron du groupe, Mike Hsu, dans un communiqué.

Il s'est félicité de l'acquisition cette semaine par Kimberly-Clark de Kenvue, entreprise américaine spécialisée dans les produits de santé grand public (Neutrogena, Le Petit Marseillais) pour plus de 40 milliards de dollars.

Pour l'ensemble de 2026, Kimberly-Clark a maintenu notamment ses prévisions de croissance organique, c'est-à-dire sans prendre en compte les effets de change et les différentes acquisitions.

"Nos perspectives (...) reflètent une dynamique sous-jacente plus forte que ne le laissent entrevoir les résultats globaux du troisième trimestre", ont assuré les dirigeants.