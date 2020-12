Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kim Jong-un a reçu un vaccin expérimental chinois contre le COVID-analyste Reuters • 01/12/2020 à 02:04









SEOUL, 1er décembre (Reuters) - La Chine a fourni au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et sa famille des doses d'un vaccin expérimental contre le coronavirus, a déclaré mardi un analyste américain, citant des sources non identifiées au sein des services du renseignement japonais. Harry Kazianis, expert de la Corée du Nord membre du Centre pour l'intérêt national, un groupe de réflexion basé à Washington, a dit que le numéro un nord-coréen et plusieurs hauts représentants à Pyongyang avaient été vaccinés courant novembre. Dans un article publié sur le site 19FortyFive, il a ajouté ne pas être en mesure d'indiquer quel laboratoire chinois avait fourni des doses de son vaccin candidat et si celui-ci était sûr. La Corée du Nord n'a fait état d'aucun cas confirmé de contamination au coronavirus. (Hyonhee Shin; version française Jean Terzian)

