Kim Harvey nommée productrice exécutive de "CBS Evening News"

Paramount's PSKY.O CBS News a nommé jeudi Kim Harvey, journaliste chevronnée de l'audiovisuel et du câble, au poste de productrice principale de son journal télévisé nocturne phare, "CBS Evening News", ce qui fait d'elle seulement la deuxième femme à diriger l'émission vieille de 77 ans.

Harvey, qui a rejoint CBS News en 2017, succède à Guy Campanile et accède au rôle de productrice exécutive après avoir récemment occupé le poste de productrice principale de l'émission.

Campanile retournera au magazine d'information de grande écoute "60 Minutes", a déclaré à Reuters une source familière avec le sujet.

Productrice de longue date du "CBS Evening News", Kim Harvey a travaillé auparavant pour CNN, Fox News et MSNBC, sur des programmes tels que "The Rachel Maddow Show" et "American Morning."

"Sa carrière au CBS Evening News fait d'elle la candidate idéale et je suis heureux de continuer à travailler avec elle pour mettre en valeur nos reportages et nos histoires extraordinaires chaque soir", a déclaré Tom Cibrowski, président et rédacteur en chef de CBS News.

Cette décision intervient peu de temps après que CBS a nommé Tanya Simon productrice exécutive de "60 Minutes" , en remplacement de Bill Owens, qui a démissionné en invoquant un manque d'indépendance éditoriale.