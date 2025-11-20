Kia America rappelle plus de 250 000 véhicules aux États-Unis en raison d'une fuite dans le réservoir de carburant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Kia America 000270.KS rappelle 250 547 véhicules K5 aux États-Unis en raison d'un réservoir de carburant endommagé présentant un risque d'incendie, a annoncé jeudi la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

Les réservoirs de carburant concernés seront inspectés pour déceler des dommages et seront remplacés, et les concessionnaires remplaceront le clapet anti-retour, a indiqué la NHTSA.