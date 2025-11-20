 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 037,46
+1,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Kia America rappelle plus de 250 000 véhicules aux États-Unis en raison d'une fuite dans le réservoir de carburant
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 09:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Kia America 000270.KS rappelle 250 547 véhicules K5 aux États-Unis en raison d'un réservoir de carburant endommagé présentant un risque d'incendie, a annoncé jeudi la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

Les réservoirs de carburant concernés seront inspectés pour déceler des dommages et seront remplacés, et les concessionnaires remplaceront le clapet anti-retour, a indiqué la NHTSA.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • batiment thales (Crédit: / Adobe Stock)
    Thales va développer un centre d'excellence cyber aux Emirats
    information fournie par Zonebourse 20.11.2025 09:12 

    Thales indique avoir signé avec le Conseil de la cybersécurité des Émirats arabes unis (CSC) un protocole d'accord (MoU) pour consolider et accélérer les capacités cyber du pays, en développant un centre d'excellence cyber. ?Ce partenariat inclut la création de ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent en hausse, rassurées par Nvidia
    information fournie par AFP 20.11.2025 09:11 

    Les marchés boursiers européens ont ouvert dans le vert jeudi, surfant sur les bons résultats du géant américain des puces électroniques Nvidia , première capitalisation mondiale, qui tempèrent les craintes d'une bulle financière autour de l'intelligence artificielle ... Lire la suite

  • ( AFP / LUDOVIC MARIN )
    L'opérateur boursier Euronext met la main sur la Bourse d'Athènes
    information fournie par Boursorama avec AFP 20.11.2025 08:59 

    L'opérateur boursier paneuropéen Euronext a annoncé mercredi l'acquisition de près de 75% des droits de vote de la maison mère de la Bourse d'Athènes, ne parvenant toutefois pas à atteindre le seuil des 90% nécessaire pour la retirer de la cote. Cette acquisition ... Lire la suite

  • La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe vue en nette hausse, Nvidia apaise les craintes sur l'IA
    information fournie par Reuters 20.11.2025 08:58 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en nette hausse jeudi à l'ouverture, les résultats du géant américain Nvidia ayant, du moins pour l'instant, apaisé les craintes des investisseurs quant à une bulle autour de l'intelligence artificielle ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank