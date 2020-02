Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Khamenei appelle l'Iran à augmenter sa puissance militaire Reuters • 08/02/2020 à 15:58









DUBAI, 8 février (Reuters) - L'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême iranien et véritable détenteur du pouvoir au sein de la République islamique, a appelé samedi l'Iran à augmenter sa puissance militaire pour faire face aux "menaces de l'ennemi" et a qualifié de "crimes" les sanctions américaines. ""Nous devons être forts pour empêcher toute guerre contre le pays. Etre faibles encouragera nos ennemis à attaquer l'Iran", a-t-il déclaré devant des gradés de l'armée de l'air iranienne, selon des propos rapportés par l'agence de presse officielle Irna. "Depuis la révolution (islamique de 1979-NDLR), leur objectif est de nous empêcher d'avoir une armée et des forces aériennes fortes (...) mais regardez nous. Nous construisons même des avions. Nous avons transformé leur pression en opportunité", a-t-il ajouté, selon la télévision d'Etat. Déjà vive sur la question du programme nucléaire iranien, la tension entre Washington et Téhéran est montée d'un cran le 3 janvier dernier avec la mort du général iranien, Qassem Soleimani, tué par une frappe américaine en Irak, faisant craindre une déflagration généralisée dans la région. L'Iran a riposté en tirant des roquettes contre des bases irakiennes abritant des soldats américains - attaque qui n'a fait aucune victime américaine - s'attirant en retour les foudres de Washington qui a annoncé de nouvelles sanctions économiques contre Téhéran. (Parisa Hafezi, version française Marine Pennetier)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.