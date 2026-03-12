Kezar Life Sciences progresse après le rachat de ses actifs précliniques par Enodia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
12 mars - ** Les actions de la société de biotechnologie Kezar Life Sciences KZR.O augmentent de 2 % à 7,16 $ avant le marché
** L'opération intervient après que la biotech privée Enodia Therapeutics a déclaré avoir acheté les actifs pharmaceutiques précliniques de Kezar, a déclaré Kezar
** L'accord comprend un paiement initial de 1 million de dollars et jusqu'à 127 millions de dollars en paiements d'étape pour le développement, la réglementation et la commercialisation - KZR
** Kezar est également en droit de recevoir des redevances sur les ventes futures des actifs, a déclaré la société
** Kezar déclare que les actifs sont basés sur la recherche ciblant Sec61, une protéine impliquée dans la fabrication d'autres protéines dans le corps
** Enodia affirme que les actifs pourraient aider à développer de nouveaux traitements pour l'inflammation, les troubles immunitaires et le cancer
** Kezar déclare que l'accord lui permet de concentrer ses ressources sur l'avancement de ses propres programmes de maladies immunitaires
** Les actions de KZR ont baissé de ~6% en 2025
