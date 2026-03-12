 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kezar Life Sciences progresse après le rachat de ses actifs précliniques par Enodia
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 14:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mars - ** Les actions de la société de biotechnologie Kezar Life Sciences KZR.O augmentent de 2 % à 7,16 $ avant le marché

** L'opération intervient après que la biotech privée Enodia Therapeutics a déclaré avoir acheté les actifs pharmaceutiques précliniques de Kezar, a déclaré Kezar

** L'accord comprend un paiement initial de 1 million de dollars et jusqu'à 127 millions de dollars en paiements d'étape pour le développement, la réglementation et la commercialisation - KZR

** Kezar est également en droit de recevoir des redevances sur les ventes futures des actifs, a déclaré la société

** Kezar déclare que les actifs sont basés sur la recherche ciblant Sec61, une protéine impliquée dans la fabrication d'autres protéines dans le corps

** Enodia affirme que les actifs pourraient aider à développer de nouveaux traitements pour l'inflammation, les troubles immunitaires et le cancer

** Kezar déclare que l'accord lui permet de concentrer ses ressources sur l'avancement de ses propres programmes de maladies immunitaires

** Les actions de KZR ont baissé de ~6% en 2025

Valeurs associées

KEZAR LIFE
7,1600 USD NASDAQ +1,99%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank