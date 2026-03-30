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Kezar bénéficie de l'accord de rachat d'Aurinia
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 17:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 mars - ** Les actions de la société de biotechnologie Kezar Life Sciences KZR.O augmentent de 16,94% à 7,25 dollars

** Aurinia Pharmaceuticals AUPH.O déclare qu'elle achètera KZR pour 6,955 $ en espèces par action et un droit à la valeur contingente

** D'après les calculs de Reuters, la partie en numéraire de l'opération est évaluée à environ 51 millions de dollars

** Le droit à la valeur contingente pourrait donner aux actionnaires de KZR des paiements supplémentaires plus tard, en fonction des progrès ou de la vente du zétomipzomib, le principal médicament de Kezar, ainsi que de certains autres actifs

** AUPH indique que le zétomipzomib est en cours de développement pour l'hépatite auto-immune, la néphrite lupique et le lupus érythémateux disséminé

** L'accord devrait être conclu au deuxième trimestre 2026

** Les actions de KZR ont chuté de plus de 6 % en 2025

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