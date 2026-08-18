Keysight prévoit un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations grâce à une forte demande portée par les centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'équipements électroniques Keysight Technologies KEYS.N a annoncé mardi des prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieures aux attentes, le développement rapide des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle stimulant la demande pour ses logiciels et ses outils, ce qui a fait grimper son cours de près de 5 %.

La société basée à Santa Rosa, en Californie, connue pour ses logiciels de conception, de test et de simulation électroniques utilisés par les fabricants de puces, les entreprises de télécommunications et les constructeurs automobiles, prévoit pour le quatrième trimestre un bénéfice ajusté compris entre3,34 et 3,40 dollars par action et un chiffre d'affaires compris entre1,93 et1,95 milliard de dollars .

Selon les données compilées par LSEG , les analystes tablaient sur un bénéfice de 2,70 dollars par action et un chiffre d’affaires de 1,81 milliard de dollars pour le trimestre clos le 31 octobre.

Voici plus de détails:

* L'essor de l'expansion des centres de données, alimenté par l'intelligence artificielle, a profité à Keysight au cours de l'année écoulée et a fait progresser de 43%le chiffre d'affaires du troisième trimestre pour le segment des solutions de communication, reflétant une croissance de 56% dans les communications commerciales et de 14% dans les secteurs de l'aérospatiale, de la défense et des administrations publiques.

* Le segment des solutions de communication de l’entreprise, qui représente les deux tiers du chiffre d’affaires global, fabrique des composants tels que des émetteurs-récepteurs utilisés dans les centres de données.

* Le chiffre d’affaires global de Keysight pour le troisième trimestre clos le 31 juillet a progressé de 36,5%pour atteindre 1,85 milliard de dollars, tandis que le bénéfice ajusté s’est élevé à3,07 dollars par action.

* Ces résultats ont dépassé les prévisions des analystes, qui tablaient sur un bénéfice trimestriel de 2,48 dollars par action et un chiffre d'affaires de 1,74 milliard de dollars.