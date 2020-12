Keys REIM cède un immeuble à une caisse de retraite

(NEWSManagers.com) -

Keys REIM a annoncé ce 22 décembre avoir cédé pour le compte de l' un de ses fonds, l'immeuble de bureaux " Sqy View " , à une caisse autonome de retraite et prévoyance qui a réalisé cette acquisition à la fois pour y installer son siège social et dans une optique d' investissement locatif. Son nom est toutefois resté anonyme.

Situé au 3 Avenue du Centre à Guyancourt, au sein de la commune de Saint-Quentin-en-Yvelines, l' actif a été cédé en VEFA. L' immeuble, dont la livraison est prévue au premier trimestre 2021, développe 4.794 m² de bureaux sur 8 niveaux et propose un rooftop avec vue sur Saint-Quentin-en-Yvelines.

L'immeuble a été acquis vide et dans un état vétuste fin 2017, dans l' objectif d' une réhabilitation complète et d' un repositionnement afin de répondre aux nouvelles normes (certification Breeam Very Good).