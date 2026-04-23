KEYRUS : Résultats Annuels 2025

Chiffre d'affaires : 331,7 M€ -6,4% (croissance organique* -1,8%)

Résultat opérationnel courant : 10,8 M€

Résultat opérationnel : 15,5 M€

Résultat net : 3,3 M€

En millions d'euros 2025 2024 Chiffre d'affaires 331,7 354,6 Résultat opérationnel courant 10,8 15,0 Résultat opérationnel 15,5 8,0 Résultat net 3,3 0,3 Résultat net (Part du Groupe) 3,3 0,8

Levallois-Perret, le 23 avril 2026 : Le Conseil d'Administration de Keyrus s'est réuni le 23 avril 2026 en présence des commissaires aux comptes, et a arrêté les comptes consolidés audités de l'exercice 2025.

Performance opérationnelle 2025 : Rentabilité préservée et investissement stratégique sur l'IA

Le Groupe Keyrus enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 331,7M€ pour l'exercice 2025, en baisse de 6,4% par rapport à l'exercice 2024 (-1,8% à périmètre et taux de change constants). En données publiées, le chiffre d'affaires du segment Grands Comptes décroît de 12,2% tandis que celui du segment Mid-Market croît de 9,2%.

La baisse du chiffre d'affaires des activités Grands Comptes , en diminution de 31,6M€ (-12,2% en données publiées), s'explique par les effets de périmètre et de change à hauteur de 16,7 M€. Ainsi, les effets de change sont défavorables à hauteur de 6,0M€ et les effets de variation de périmètre sont principalement expliqués par la cession des activités CRO Life Science en juin 2025. Par conséquent, la baisse organique de chiffre d'affaires est de 14,9M€ (-6,1%).



Cette baisse reflète essentiellement le ralentissement des cycles de décision des clients dans un contexte macroéconomique et géopolitique instable, particulièrement marqué en Amérique du Nord et au Royaume-Uni ainsi qu'en Europe pour les activités de conseil en management.



Par ailleurs, Les activités de near-shoring en Europe, ainsi que les activités en Israël, Benelux et Royaume-Uni ont affiché un taux de croissance positif.



Comme annoncé le 18 juin 2025, le Groupe Keyrus a procédé à la cession de l'intégralité des parts détenues dans le capital des filiales en charge des activités CRO (Contract Research Organization), dédiées aux études cliniques des centres de R&D de l'industrie Pharmaceutique. Les activités CRO avaient réalisé un chiffre d'affaires annuel consolidé de 22,2M€ en 2024. Préalablement à leur cession, ces activités ont contribué pour 11,5M€ au revenu consolidé 2025.





, en diminution de 31,6M€ (-12,2% en données publiées), s'explique par les effets de périmètre et de change à hauteur de 16,7 M€. Ainsi, les effets de change sont défavorables à hauteur de 6,0M€ et les effets de variation de périmètre sont principalement expliqués par la cession des activités CRO Life Science en juin 2025. Par conséquent, la baisse organique de chiffre d'affaires est de 14,9M€ (-6,1%). Cette baisse reflète essentiellement le ralentissement des cycles de décision des clients dans un contexte macroéconomique et géopolitique instable, particulièrement marqué en Amérique du Nord et au Royaume-Uni ainsi qu'en Europe pour les activités de conseil en management. Par ailleurs, Les activités de near-shoring en Europe, ainsi que les activités en Israël, Benelux et Royaume-Uni ont affiché un taux de croissance positif. Comme annoncé le 18 juin 2025, le Groupe Keyrus a procédé à la cession de l'intégralité des parts détenues dans le capital des filiales en charge des activités CRO (Contract Research Organization), dédiées aux études cliniques des centres de R&D de l'industrie Pharmaceutique. Les activités CRO avaient réalisé un chiffre d'affaires annuel consolidé de 22,2M€ en 2024. Préalablement à leur cession, ces activités ont contribué pour 11,5M€ au revenu consolidé 2025. Les activités Mid-Market , portées par la filiale du Groupe Absys Cyborg , enregistrent une croissance organique de +9,2 % , portée par la solidité de ses fondamentaux et la pertinence de son positionnement sur ses marchés.

Le modèle économique, caractérisé par plus de 60 % de revenus récurrents , confère une forte visibilité sur l'activité et soutient la qualité des résultats, dans un contexte de marché plus sélectif. Cette combinaison ‘croissance et récurrence' positionne Absys Cyborg comme un actif stratégique, contribuant de manière significative à la résilience et au profil de génération de cash du Groupe.

Le résultat opérationnel courant du Groupe s'établit à 10,8M€ contre 15,0M€ en 2024. Le résultat opérationnel et le résultat net part du Groupe s'élèvent respectivement à 15,5M€ et 3,3M€ contre 8,0M€ et 0,8M€ en 2024. Grâce à la plus-value réalisée sur la cession du périmètre CRO Life Sciences, le résultat opérationnel du Groupe s'améliore de manière exceptionnelle.

Le résultat financier s'élève à -5,0M€ contre -7,5M€ au titre de l'exercice 2024. Il est essentiellement constitué du coût de l'endettement net de -4,6M€, en baisse de 1,3M€ compte tenu d'un encours moyen de dette diminué sur l'année ainsi que d'une baisse du taux moyen de financement.

La trésorerie nette** du Groupe est stable à 46,4M€ contre 46,3M€ à la fin de l'exercice 2024.

La dette financière nette du Groupe augmente à 38,5M€ au 31 décembre 2025 contre 34,3M€ un an auparavant. Cette hausse de 4,2M€, malgré le produit de cession des activités CRO Life Science, s'explique principalement par la reprise des activités de croissance externes du groupe et une hausse du besoin en fonds de roulement.

Au 31 décembre 2025, les prévisions de trésorerie ne font pas apparaître de difficultés de financement, et le Groupe respecte ses « covenants » bancaires.

Sur le plan réglementaire, et à la suite des évolutions récentes du cadre européen, le Groupe Keyrus n'est désormais plus soumis aux obligations de Reporting de la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Dans ce contexte, le Groupe a fait le choix d'adopter volontairement le standard VSME pour structurer son Reporting ESG et de maintenir un audit des données.

En matière de performance ESG , Keyrus a enregistré une progression significative pour la deuxième année consécutive lors de son évaluation par EcoVadis. Cette dynamique a permis au Groupe d'obtenir la médaille EcoVadis Platinum , plaçant Keyrus parmi le top 1 % des entreprises évaluées par EcoVadis au niveau mondial.

Compte de résultat opérationnel synthétique par secteur opérationnel



Grands Comptes

Mid-Market

Total

En millions d'euros

2025

2024

2025

2024

2025

2024

Chiffre d'affaires

228,0

259,6

103,7

95,0

331,7

354,6

Résultat opérationnel courant

3,3

9,0

7,5

5,9

10,8

15,0

Résultat opérationnel

10,9

2,8

4,6

5,2

15,5

8,0

Perspectives

Dans un contexte macroéconomique 2026 marqué par une visibilité réduite et une pression accrue sur la rentabilité, les investissements technologiques se recentrent sur des priorités à fort retour sur investissement. La data et l'IA figurent en tête de ces priorités, avec un passage progressif d'une logique d'expérimentation à une logique d' industrialisation et de création de valeur mesurable .

L'année 2025 a marqué un tournant avec l'émergence de l' Agentic AI , qui transforme l'IA en véritable levier d'exécution opérationnelle. Cette évolution redéfinit en profondeur la chaîne de valeur des services numériques, en faisant émerger de nouveaux modèles hybrides, combinant expertise humaine et automatisation intelligente.

Dans ce contexte, Keyrus a anticipé cette mutation en structurant son développement autour d'un positionnement différenciant “AI-ready data” + “Agentic AI” + transformation métier , permettant de concevoir et déployer des solutions d'“enterprise-grade agents” à forte valeur ajoutée.

Le Groupe a engagé en 2025 des investissements ciblés pour soutenir cette ambition : développement d'actifs propriétaires, montée en compétences, structuration de partenariats stratégiques et évolution vers des modèles de delivery plus industrialisés et orientés résultats.

Cette stratégie positionne Keyrus sur les segments les plus dynamiques du marché et lui permet de capter un potentiel de croissance significatif, tout en renforçant sa proposition de valeur auprès de ses clients grands comptes.

Keyrus ambitionne ainsi de s'imposer comme un acteur de référence de la transformation data et IA, au cœur des enjeux de compétitivité des entreprises.

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Sur notre segment Mid-Market , Absys Cyborg entend s'imposer comme le leader national du marché ERP Mid-Market , en capitalisant sur la transformation des usages vers le cloud et le SaaS.

Le Groupe renforce son positionnement autour d'une offre complète, intégrant des solutions innovantes telles que Pennylane et Silae, ainsi que des architectures cloud répondant aux enjeux croissants de souveraineté des données.

En parallèle, Absys Cyborg accélère le développement de ses actifs propriétaires , notamment Flowwa et la Factory AC , afin de faire évoluer son modèle vers davantage de revenus récurrents et de pricing indexé sur les flux et l'usage .

Cette stratégie positionne Absys Cyborg comme un acteur innovant, scalable et fortement récurrent , au cœur de la transformation digitale des entreprises Mid-Market.

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* DÉFINITION DE LA NOTION DE CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

La notion de croissance organique du chiffre d'affaires consiste à présenter le chiffre d'affaires de l'année précédente (N-1, ici exercice 2024) retraité de telle sorte à utiliser les taux de change et le périmètre de consolidation de l'année en cours (N, ici l'exercice 2025). Le Groupe calcule alors un chiffre d'affaires organique N-1 en :

Utilisant les taux de change de l'année N pour calculer les chiffres d'affaires publiés des sociétés hors zone Euro l'année N-1 ;

Ajoutant au chiffre d'affaires publié pour l'année N-1 le chiffre d'affaires N-1 des sociétés entrées dans le périmètre de consolidation l'année N ;

Retranchant au chiffre d'affaires publié pour l'année N-1 le chiffre d'affaires N-1 des sociétés sorties du périmètre de consolidation l'année N.

En 2025, les retraitements permettant de passer du chiffre d'affaires 2024 publié au chiffre d'affaires 2024 organique se présentent comme suit :

M Euros Montants 12 mois Publié 2024 354,6 Effets Périmètre GC (10,7) Effets Périmètre MM - Variations Taux de Change (6,0) 12 mois Organique 2024 337,9

** TRESORERIE NETTE

Trésorerie et équivalents de trésorerie, inscrits à l'actif du bilan, diminués des découverts bancaires

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À PROPOS DE KEYRUS

En combinant expertise verticale , fonctionnelle et technologique sur l'ensemble des sujets les plus actuels de la donnée et de l'intelligence artificielle, Keyrus accompagne ses clients à mettre en œuvre les moyens leur permettant d'augmenter leur compétitivité , leur résilience et leur adaptabilité .

Keyrus articule ainsi une proposition de valeur complète, couvrant conseil et solutions, afin que les opportunités portées par le triptyque données, intelligence artificielle (IA) et digital deviennent réalité :

Conseil en matière de données

Solutions de données et d'analyse

Intelligence artificielle (IA)

Gestion des performances de l'entreprise (EPM)

Numérique et multi-expérience

S'appuyant sur l'expérience cumulée de plus de 2700 personnes et présent dans 28 pays sur 4 continents, Keyrus est l'un des principaux experts internationaux en matière de données, d'intelligence artificielle et d'expérience digitale, du conseil à la technologie.

Keyrus est coté sur Euronext Growth Paris.

(ALKEY - Code ISIN: FR0004029411 – Reuters: KEYR.PA – Bloomberg: ALKEY: FP)

Plus d'informations sur : www.keyrus.fr

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Karim.mulard-benjelloun@keyrus.com

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