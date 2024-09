Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Keyrus: les comptes passent dans le rouge au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 27/09/2024 à 12:11









(CercleFinance.com) - Le groupe de conseil en technologies Keyrus a annoncé avoir essuyé une perte nette sur les six premiers mois de l'année sur fond de repli de son activité.



Keyrus indique avoir vu son un chiffre d'affaires consolidé reculer à 178,1 millions d'euros au cours du premier semestre, soit une baisse de 5,1% à périmètre et taux de change constants.



La société explique ce recul par la frilosité de ses donneurs d'ordre, confrontés selon lui aux tensions macro-économiques actuelles et à l'incertitude géopolitique du moment.



Son résultat opérationnel courant s'est ainsi réduit à 4,5 millions d'euros, contre 7,9 millions d'euros au premier semestre 2023, donnant un résultat net en perte de 1,7 million d'euros à comparer avec un profit de trois millions un an plus tôt.



Pour les analystes d'All Invest, la 'dégradation actuelle des résultats écarte la possibilité d'une 2ème OPA, l'actionnaire de référence ayant tout intérêt à attendre quelques mois pour optimiser son prix'.



Suite à une OPA récemment menée par Eric Cohen - le PDG et fondateur de la société - en collaboration avec BNP Paribas, Keyrus est désormais détenu à hauteur de plus de 71% de son capital par la holding K Eagle Investment.



Dans son communiqué, Keyrus indique que l'inflation et le ralentissement économique toujours à l'oeuvre selon lui l'amènent à gérer ses investissements et ses activités 'avec prudence'.



Coté à la Bourse de Paris, le titre chutait de plus de 11% dans le sillage de ces annonces.





Valeurs associées KEYRUS 8,14 EUR Euronext Paris -10,75%