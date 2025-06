Keyrus: les activités Life Sciences CRO cédées à Astek information fournie par Cercle Finance • 24/06/2025 à 14:02









(CercleFinance.com) - Keyrus annonce avoir cédé l'intégralité de ses activités Life Sciences CRO (représentant un CA consolidé IFRS 2024 de 23,5 millions d'euros et des effectifs de 190 équivalents temps pleins) à Astek, les adossant ainsi à 'un industriel reconnu'.



'L'évolution du marché des CRO, de ses technologies et des stratégies des laboratoires pharmaceutiques nécessitent d'atteindre une taille critique à l'international et d'avoir des capacités offshore conséquentes', explique le groupe.



A travers cette opération, Keyrus recentre ses efforts et ses investissements sur son coeur de métier Data & IA, lequel nécessite des moyens organiques en termes d'innovation et de développement de nouveaux partenariats technologiques.





