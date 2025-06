KEYRUS : Le Groupe Keyrus cède ses activités Life Sciences CRO au groupe Astek

Levallois-Perret (France) - 23 juin 2025 : Le groupe Keyrus annonce avoir cédé l'intégralité de ses activités Life Sciences CRO (CA consolidé IFRS 2024 : 23,5 m€ - 190 ETP) au Groupe Astek .

Keyrus, acteur international « Global Player » expert de la Data, Intelligence Artificielle et du Digital, a développé depuis plus de 25 ans une proposition de valeur forte dans le domaine de la recherche clinique, en France, Belgique, Canada et Etats-Unis, sur l'ensemble des phases de R&D, d'accès au marché et de suivi post marketing des produits pharmaceutiques.

Créé en France en 1988, Astek est un acteur mondial de l'ingénierie et du conseil en technologies, présent sur tous les continents. Astek accompagne ses clients internationaux dans le déploiement intelligent de leurs produits et de leurs services, et dans la mise en œuvre de leur transformation digitale. Le Groupe Astek a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 720 m€ en 2024 dont 11% dans le secteur des Sciences de la Vie.

L'évolution du marché des CRO, de ses technologies et des stratégies des laboratoires pharmaceutiques nécessitent d'atteindre une taille critique à l'international et d'avoir des capacités offshore conséquentes pour pérenniser la relation avec les Big Pharma. Dans cette perspective, Keyrus a décidé d'adosser ses activités Life Sciences CRO à un industriel reconnu qui lui permettra de continuer à se développer dans une logique de consolidation du marché.

« A travers cette opération, notre groupe recentre ses efforts et ses investissements sur son cœur de métier Data & IA, lequel nécessite des moyens organiques en termes d'innovation et de développement de nouveaux partenariats technologiques, et entend participer à la consolidation du marché par croissance externe », déclare Eric Cohen , Fondateur et Président du Groupe Keyrus.

« Nous avons choisi le groupe Astek pour offrir le meilleur avenir à nos équipes tant sur le plan de la vision industrielle que sur le plan de la culture et des valeurs très proches de celles du groupe Keyrus .

Les activités Life Sciences CRO de Keyrus s'appelleront désormais Alsinova et continueront de se développer au sein du Groupe Astek .

Les savoir-faire et la qualité de service que nous avons développé depuis plus de 25 ans seront des atouts majeurs pour les projets futurs du groupe Astek », ajoute Marc Stukkens , CEO du Groupe Keyrus. .

Julien Gavaldon, Président du Directoire du Groupe Astek , commente : « Le projet d'acquisition des activités Life Sciences CRO de KEYRUS illustre notre engagement à devenir un acteur clé de la transformation digitale dans les Life Sciences. En combinant nos compétences en ingénierie et en sciences des données avec l'expertise des activités CRO de Keyrus , nous sommes idéalement positionnés pour accompagner nos clients dans leurs défis cliniques, réglementaires et technologiques à l'échelle mondiale ».

