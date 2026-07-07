KEYRUS : Keyrus renforce sa plateforme d'Architecte de l'Intelligence avec l'acquisition d'inlumi

Keyrus renforce sa plateforme d'Architecte de l'Intelligence avec l'acquisition d'inlumi, créant un leader international de la transformation financière propulsée par l'IA

Cette acquisition renforce la stratégie de Keyrus visant à construire la première plateforme de Finance Intelligente indépendante, combinant la gestion de la performance d'entreprise (EPM), l'intelligence artificielle, la donnée et les services managés au service de la Direction Financière.

Paris (France) – 7 juillet 2026

Keyrus , l'Architecte de l'Intelligence, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d' inlumi , spécialiste international de la gestion de la performance d'entreprise (EPM) dont le siège se situe à Utrecht, aux Pays-Bas. Cette opération, signée le 7 juillet 2026, marque une nouvelle étape importante dans la stratégie de croissance externe de Keyrus, visant à consolider un marché de l'EPM très fragmenté et à établir une plateforme mondiale au service des Directions Financières.

Alors que l'intelligence artificielle transforme toutes les fonctions de l'entreprise, la Finance s'impose comme le moteur d'intelligence de l'organisation. Les entreprises ont donc besoin d'architectes de confiance capables de combiner des données prêtes pour l'IA, une planification intelligente, la consolidation financière, l'exécution opérationnelle et un pilotage continu de la performance au sein d'un modèle opérationnel cohérent. Le rapprochement entre Keyrus et inlumi répond directement à cette transformation.

Une étape stratégique dans la construction de l'Architecte de l'Intelligence

La Finance devient l'un des premiers domaines métiers où Keyrus déploie pleinement son Human Orchestrated Model™ (HOM), réunissant des fondations de données prêtes pour l'IA, des processus financiers intelligents, l'activation de l'IA, une gouvernance humaine et un pilotage continu de la performance.

Accélérer quatre priorités stratégiques

1. Construire la première plateforme indépendante de gestion intelligente de la performance

inlumi apporte une expertise reconnue internationalement dans la consolidation financière de groupe, la planification financière, le Reporting financier et le Reporting fiscal. Combinée au leadership de Keyrus en matière de planification connectée, de plateformes de données et d'intelligence artificielle, l'entité élargie propose une offre de bout en bout aux directions financières.

Jusqu'à présent, les deux volets de l'agenda technologique de la Finance ont souvent évolué séparément. La planification opérationnelle et par département relève des responsables opérationnels. La consolidation de groupe, la clôture statutaire et le Reporting financier relèvent du Directeur Financier de groupe. inlumi et Keyrus répondent aux deux, au sein des mêmes comptes, avec des capacités qui font le pont entre ces deux dimensions, renforcées par l'IA.

2. Développer les revenus récurrents

Les solutions logicielles propriétaires et les services managés d' inlumi renforcent des revenus récurrents à forte valeur ajoutée et soutiennent des engagements clients à long terme.

3. Développer les services managés à l'échelle mondiale

Des services managés disponibles 24h/24 et 7j/7 renforcent la relation client tout en générant des revenus prévisibles sur le long terme et une meilleure fidélisation des clients.

4. Accélérer l'expansion internationale

Ce rapprochement consolide la présence en EMEA tout en étendant les capacités du groupe sur le continent Américain et en Asie-Pacifique grâce à l'empreinte globale de Keyrus.

Une architecture indépendante des éditeurs pour une Direction Financière moderne

inlumi apporte une expertise approfondie sur OneStream, Oracle et Tagetik, en complément des capacités de Keyrus sur Anaplan et l'ensemble de l'écosystème Data & IA. Chaque partenariat technologique existant est préservé, permettant aux clients de construire l'architecture la mieux adaptée à leurs objectifs métiers.

Points de vue des dirigeants

Eric Cohen , Fondateur et Président exécutif de Keyrus :

« Cette acquisition va bien au-delà d'un simple renforcement de nos capacités en EPM. Elle représente une nouvelle étape décisive dans la construction de l'Architecte de l'Intelligence. La Finance devient rapidement la tour de contrôle de l'intelligence des entreprises modernes. Avec inlumi , nous créons l'une des plateformes indépendantes de Finance Intelligente les plus complètes du marché. »

Nicolas Camerman , CEO de la practice EPM de Keyrus :

« Ensemble, nous créons une plateforme unique capable d'accompagner les directions financières tout au long de leur transformation, du conseil et de l'implémentation aux services managés, en passant par l'activation de l'IA et l'optimisation continue de la performance. »

Ashley Chapman , CEO d' inlumi :

« Rejoindre Keyrus ouvre un nouveau chapitre passionnant pour inlumi , nos équipes et nos clients. Ensemble, nous allons combiner notre expertise financière avec les capacités mondiales de Keyrus en matière de donnée et d'IA pour apporter encore plus de valeur aux organisations du monde entier. »

inlumi en un coup d'œil

Partenaire Diamond de OneStream

Environ 28 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel

Plus de 170 spécialistes en Finance et EPM

Plus de 250 clients grands comptes actifs

Plus de 35 000 utilisateurs accompagnés dans le monde

Marque et gouvernance

inlumi conservera son identité de marché et opérera sous le nom « inlumi, a Keyrus company ». L'équipe de direction actuelle reste en place sous la direction du CEO Ashley Chapman qui rejoint la direction exécutive de la practice EPM mondiale de Keyrus , dirigée par Nicolas Camerman .

A propos de Keyrus

Keyrus est l'Architecte de l'Intelligence.

Chez Keyrus , nous accompagnons les organisations dans leur passage d'une IA expérimentale à une IA industrialisée, d'agents isolés à des systèmes orchestrés, et de l'insight à l'exécution.

Portés par notre modèle propriétaire Human Orchestrated Model™ (HOM), nous concevons des plateformes d'intelligence robustes et fiables, réunissant les trois piliers « Intelligence Foundations », « Human in Command » et « Performance Steering », afin de créer une valeur durable pour l'entreprise.

Fort de plus de 30 ans d'expertise et de 3 000 collaborateurs répartis dans 30 pays, Keyrus accompagne les organisations dans la construction d'entreprises intelligentes, adaptatives, résilientes et en amélioration continue.

AI doesn't transform businesses. Architected intelligence does.

Contacts

Relations Investisseurs : Karim Mulard-Benjelloun | karim.mulard-benjelloun@keyrus.com | +33.1.41.34.10.00

Presse : Mary Grammont | Mary@daily-rp.com

Keyrus est coté sur Euronext Growth Paris (ALKEY – Code ISIN: FR0004029411 – Reuters: KEYR.PA – Bloomberg: ALKEY: FP).

Plus d'informations sur : www.keyrus.fr