KEYRUS : Keyrus entre en négociations exclusives avec Deloitte Israël en vue de la cession des activités de sa filiale Vision.bi

Keyrus , groupe international de conseil spécialisé dans la Data et l'Intelligence Artificielle, annonce être entré en négociations exclusives avec Deloitte Israel en vue de la cession envisagée des activités de Vision.bi , sa filiale israélienne spécialisée dans la data et l'analytics.

Fondée en 2007 et développée dans le cadre de l'expansion internationale de Keyrus dans les domaines de la data et de l'IA depuis 2011, Vision.bi a développé une expertise reconnue dans les solutions de data, d'analytics et d'intelligence artificielle, accompagnant des organisations de premier plan sur le marché israélien.

Cette opération envisagée s'inscrit dans la stratégie de gestion active du portefeuille d'activités de Keyrus . Elle permettrait à Vision.bi de poursuivre une nouvelle phase de développement au sein de la practice Data & IA en forte croissance de Deloitte Israel , tout en permettant à Keyrus d'accélérer l'exécution de sa stratégie mondiale centrée sur l'intelligence artificielle, les plateformes de données, la cybersécurité et les services de transformation de nouvelle génération fondés sur l'Agentic AI.

La réalisation de l'opération demeure soumise aux conditions suspensives usuelles ainsi qu'à l'obtention des autorisations réglementaires requises.

Des informations complémentaires relatives à l'opération et à sa logique stratégique seront communiquées lors de la réalisation définitive de la transaction.

A PROPOS DE KEYRUS

Keyrus est un acteur international du conseil en Data et Intelligence Artificielle , qui conçoit des plateformes scalables permettant aux organisations de transformer leurs données en performance business mesurable .

Positionné à l'intersection des métiers, de la data et de l'intelligence artificielle , Keyrus accompagne ses clients de la stratégie à l'exécution, en combinant fondations data “AI-ready”, intelligence artificielle générative et capacités émergentes d'IA agentique pour transformer la prise de décision et son exécution.

Le Groupe propose une offre intégrée, de bout en bout, couvrant :

Le conseil en data et stratégie

Les plateformes data & analytics

L'intelligence artificielle (dont IA générative et IA agentique)

l'Enterprise Performance Management (EPM)

Le digital et les expériences multi-canales

Grâce à cette approche plateforme, Keyrus permet aux organisations de passer de l'insight à la décision, puis à l'exécution autonome , pour des opérations plus agiles, plus efficaces et orientées performance.

Avec plus de 2 800 collaborateurs dans plus de 28 pays , Keyrus combine envergure internationale et expertise locale pour accompagner ses clients dans le monde entier.

Keyrus est coté sur Euronext Growth Paris.

(ALKEY – Code ISIN : FR0004029411 – Reuters : KEYR.PA – Bloomberg : ALKEY: FP).

Plus d'informations sur : www.keyrus.fr

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Téléphone : +33.1.41.34.10 00

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