KEYRUS : Keyrus entre en négociation exclusive afin de réaliser un investissement stratégique dans upquest

Keyrus entre en négociation exclusive afin de réaliser un investissement stratégique dans upquest, société belge de conseil en management et technologie.

Levallois-Perret (France), Bruxelles (Belgique) – 22 mai 2025

Le Groupe Keyrus ( www.keyrus.com ) est entré en négociation exclusive dans le but d'acquérir une participation majoritaire dans upquest ( www.upquest.be ), un cabinet de conseil belge spécialisé dans la conduite de -transformation business-, principalement dans le secteur des Services Financiers, avec un accent particulier sur l'intégration de nouvelles technologies.

Cet investissement reflète l'ambition du Groupe Keyrus de renforcer ses services de conseil métier et technologique dans le secteur des Services Financiers en Europe. En Belgique, cette opération se traduira par la fusion d 'upquest et de Keyrus Management , lesquels opéreront ensemble par la suite sous la marque « Keyrus Business Transformation ».

En réunissant nos expertises, cultures et talents, nous pourrons mieux servir les enjeux de transformation métiers de nos clients à l'ère de l'intelligence artificielle, avec vision et une exécution sans faille.

À PROPOS DE KEYRUS

En combinant expertise verticale , fonctionnelle et technologique sur l'ensemble des sujets les plus actuels de la donnée et de l'intelligence artificielle, Keyrus accompagne ses clients à mettre en œuvre les moyens leur permettant d'augmenter leur compétitivité , leur résilience et leur adaptabilité .

Keyrus articule ainsi une proposition de valeur complète, couvrant conseil et solutions, afin que les opportunités portées par le triptyque données, intelligence artificielle (IA) et digital deviennent réalité :

Conseil en matière de données

Solutions de données et d'analyse

Intelligence artificielle (IA)

Gestion des performances de l'entreprise (EPM)

Numérique et multi-expérience

S'appuyant sur l'expérience cumulée de plus de 3200 personnes et présent dans 28 pays sur 4 continents, Keyrus est l'un des principaux experts internationaux en matière de données, d'intelligence artificielle et d'expérience digitale, du conseil à la technologie.

Keyrus est coté sur Euronext Growth Paris.

(ALKEY - Code ISIN: FR0004029411 – Reuters: KEYR.PA – Bloomberg: ALKEY: FP)

Plus d'informations sur : www.keyrus.fr

