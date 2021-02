KEYRUS : Chiffre d'affaires du 4e trimestre 2020

Chiffre d'affaires 4ème trimestre 2020 : 67,9 M€

Chiffre d'affaires consolidé 2020 : 260,9 M€

Evolution : -9,0% (-9,8% en organique*)

Chiffre d'affaires consolidé (M€) 2020 2019 Evolution 1er trimestre

2ème trimestre

3ème trimestre

4ème trimestre

Total 70,6

63,4

60,9

67,9

260,9(1) 74,1

71,4

67,3

73,8

286,7 -4,7%

-11,2%

-9,6%

-8,0%

-9,0%

Levallois, le 11 février 2021 - Le Groupe Keyrus a enregistré un chiffre d'affaires de 67,9 millions d'euros au quatrième trimestre 2020, en baisse de 8,0% (-9,2% à périmètre et taux de change constants) par rapport au quatrième trimestre 2019. Sur l'année 2020, la baisse de chiffre d'affaires est de 9,0% (-9,8% à périmètre et taux de change constants).

Les activités Grands Comptes sont en retrait de 12,3% par rapport au quatrième trimestre 2019 (-13,8% à périmètre et taux de change constants). Les activités Mid-Market sont en croissance de 7,3% (+7,1% à périmètre et taux de change constants).

La baisse du segment Grands Comptes continue d'être majoritairement concentrée en Europe et notamment en France où la demande demeure fortement impactée par la crise sanitaire. Cette dernière a moins affecté le marché aux Etats-Unis où la croissance reste forte.

Keyrus a réalisé deux investissements stratégiques au cours du quatrième trimestre : en France, la société a pris une participation majoritaire en novembre dans la société Xiomega Consulting, spécialiste du conseil aux directions informatiques et de la conduite de projets de transformation digitale ; aux Etats-Unis, Keyrus a pris une participation majoritaire en décembre dans RunAsCloud, société spécialiste du conseil en stratégie Cloud. Ces deux opérations contribuent à hauteur de 1,0M€ au chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Dans un contexte de marché toujours incertain quant à la reprise des cycles d'investissements, notamment sur les marchés hors Asie et Etats-Unis, mais où les sujets de transformation digitale et data des entreprises demeurent prioritaires, Keyrus reste confiant dans sa stratégie et sa capacité à maintenir son leadership d'acteur spécialiste des métiers de la Data, du Digital et du « Move To Cloud » à l'échelle internationale.

Globalement, l'année 2020 aura vu le chiffre d'affaires des activités Grands Comptes décroitre de 12,0% (12,8% à périmètre et taux de change constants) et l'accélération de transformations importantes à différents niveaux de l'organisation pour préparer la reprise post-Covid.

Sur l'ensemble des géographies, Keyrus continue de maintenir des mesures de précautions face au risque sanitaire en limitant au strict nécessaire les déplacements et en privilégiant le travail à distance.

Le segment Mid-Market, dont les activités sont portées par notre filiale Absys Cyborg, voit son chiffre d'affaires progresser significativement au dernier trimestre, grâce principalement à une bonne reprise des activités de prestations de service, les ventes de souscription restant également orientées à la hausse. Cette reprise de l'activité services avait été annoncée lors de la publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre et permet à Absys Cyborg de terminer l'exercice avec une progression annuelle de 1,5% (1,1% à périmètre et taux de change constants), avec une part de récurrence contractuelle en progression pour atteindre près de 50% du chiffre d'affaires annuel.

Le Groupe reste cependant très attentif au risque de défaillances des PME que l'actuelle crise pourrait entrainer sur l'exercice en cours.

Mesures & Impacts relatifs à la crise du Covid-19

Sur le plan financier, le Groupe a obtenu en juillet 2020 un accord de ses partenaires pour un prêt garanti par l'état de 10M€, lequel ajouté à la trésorerie disponible, vient renforcer les capacités financières de Keyrus pour faire face aux effets de cette crise sans précédent. Au niveau opérationnel, le Groupe et ses filiales ont établi un plan hebdomadaire de suivi de trésorerie et de mise à jour des prévisions.

Au 31 décembre 2020, les prévisions de trésorerie ne font pas apparaître de difficultés de financement ni de non-respect des « covenants ».

Keyrus publiera le 22 avril 2021 ses résultats annuels 2020, après clôture du marché.

Tableau de répartition du chiffre d'affaires par secteur opérationnel

Grands Comptes Mid-Market Total Chiffre d'affaires consolidé (M€) 2020 2019 2020 2019 2020 2019 1er trimestre

2ème trimestre

3ème trimestre

4ème trimestre

Total 53,0

48,6

46,8

50,5

197,0(1) 56,9

56,0

53,2

57,6

223,8 17,6

14,8

14,1

17,4

63,9 17,2

15,4

14,1

16,1

62,9 70,6

63,4

60,9

67,9

260,9(1) 74,1

71,4

67,3

73,8

286,7

(1) B&C Technologies, acquis par le Groupe Keyrus en mars 2020, était considéré jusqu'au 30 septembre 2020 en intégration globale. Au 31 décembre 2020, en accord avec ses commissaires aux comptes, le Groupe Keyrus a réexaminé la méthode de consolidation de B&C Technologies. La méthode de la mise en équivalence a été retenue. Par conséquent, 1,9M€ du chiffre d'affaires des trois premiers trimestres ne sont ainsi pas pris en compte dans le chiffre d'affaires total de l'année 2020.

* DEFINITION DE LA NOTION DE CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

La notion de croissance organique du chiffre d'affaires consiste à présenter le chiffre d'affaires de l'année précédente (N-1, ici exercice 2019) retraité de telle sorte à utiliser les taux de change et le périmètre de consolidation de l'année en cours (N, ici exercice 2020). Le Groupe calcule alors un chiffre d'affaires organique N-1 en :

utilisant les taux de change de l'année N pour calculer les chiffres d'affaires publiés des sociétés hors zone Euro l'année N-1 ;

ajoutant au chiffre d'affaires publié pour l'année N-1 le chiffre d'affaires N-1 des sociétés entrées dans le périmètre de consolidation l'année N ;

retranchant au chiffre d'affaires publié pour l'année N-1 le chiffre d'affaires N-1 des sociétés sorties du périmètre de consolidation l'année N.

En 2020, les retraitements permettant de passer du chiffre d'affaires 2019 publié au chiffre d'affaires 2019 organique se présentent comme suit :

Meuros Montants Publié 2019 286,7 Effets périmètre GC 7,3 Effets périmètre MM 0,3 Variations taux de change (5,1) Organique 2019 289,1

À PROPOS DU GROUPE KEYRUS

Keyrus - Activités Grands Comptes

Acteur international du conseil et des technologies, spécialiste de la Data et du Digital, Keyrus a pour mission d'aider les entreprises à tirer profit du paradigme de la Donnée et du Numérique pour accroître leur performance, faciliter et accélérer leur transformation et générer de nouveaux leviers de croissance et de compétitivité.

Plaçant l'innovation au cœur de sa stratégie, Keyrus développe une proposition de valeur unique sur le marché autour d'une offre novatrice qui s'appuie sur la combinaison de trois expertises majeures et convergentes :

Data Intelligence :

Data Science - Intelligence Artificielle - Big Data & Cloud Analytics - Business Intelligence - EIM - CPM/EPM

Data Science - Intelligence Artificielle - Big Data & Cloud Analytics - Business Intelligence - EIM - CPM/EPM Digital Experience :

Innovation & Stratégie Digitale - Marketing Digital - DMP & CRM - Commerce Digital - Performance Digitale - User Experience

Innovation & Stratégie Digitale - Marketing Digital - DMP & CRM - Commerce Digital - Performance Digitale - User Experience Conseil en Management & Transformation :

Stratégie & Innovation - Transformation Digitale - Pilotage de la Performance - Accompagnement des Projets

Absys Cyborg - Activités Mid-Market

Absys Cyborg est spécialiste de l'édition et l'intégration de solutions de gestion :

Logiciels de gestion, ERP et CRM

Hébergement & Services managés

Solutions collaboratives

Reporting & Décisionnel

Conseil, Pilotage AMOA, Stratégie IT

Absys Cyborg est l'intégrateur leader des solutions Sage et Microsoft et se positionne en tant qu'expert reconnu sur l'ensemble des lignes de produits de l'éditeur Sage (Sage 100, Sage Paie, Sage FRP 1000, Sage X3) et de Microsoft Dynamics.

Présent dans 20 pays et sur 4 continents, le Groupe Keyrus emploie plus de 3000 collaborateurs.

Keyrus est coté sur le compartiment C de l'Eurolist d'Euronext Paris

(Compartiment C/Small caps - Code ISIN : FR0004029411 - Reuters : KEYR.PA - Bloomberg : KEY: FP)

Plus d'informations sur www.keyrus.fr