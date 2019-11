KEYRUS : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 3e TRIMESTRE 2019

Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2019 : 67,3 M€

Croissance organique* T3 : +1,0%

Chiffre d'affaires consolidé (M€) 2019 2018 Croissance 1er trimestre

2ème trimestre

3ème trimestre

Total 9 mois 74,1

71,4

67,3

212,9 68,1

67,7

63,7

199,5 8,9%

5,5%

5,7%

6,7%

Levallois, le 7 novembre 2019 - Le Groupe Keyrus a réalisé un chiffre d'affaires de 67,3 M€ au troisième trimestre 2019, en augmentation de 5,7% par rapport au troisième trimestre 2018 (+1,0% à périmètre et taux de change constants). Sur les neuf premiers mois de l'année, cette croissance s'élève à 6,7% (+2,6% à périmètre et taux de change constants).

Les activités Grands Comptes affichent une croissance organique en hausse sur le 3ème trimestre de 4,4% (+1,9% en données publiées), et en progression sur 9 mois de 4,2% (+2,1% en données publiées). Cette croissance organique, qui s'avère plus élevée que celle du deuxième trimestre (+0,6%), confirme que certains marchés sont en reprise par rapport au ralentissement du début d'année.

A l'instar des précédents trimestres, la croissance reste soutenue en Amérique du Nord, en Amérique Latine, et également sur le périmètre Afrique et Moyen-Orient.

En revanche, les activités en Europe demeurent en ralentissement avec néanmoins des actions d'amélioration du taux d'occupation et de rationalisation des charges fixes qui devraient permettre de limiter l'impact de cette baisse d'activité sur la rentabilité du second semestre.

Dans ce contexte d'optimisation de la performance, Keyrus n'a pas ralenti ses investissements liés à l'innovation, et continue de développer des solutions qui démontrent un retour sur investissement rapide, en s'appuyant, de plus en plus, sur des infrastructures Cloud pour accélérer les cycles de transformation digitale de ses clients.

Les activités Mid-Market, portées par la filiale du Groupe, Absys Cyborg, affichent sur le troisième trimestre une croissance organique moins favorable que sur le premier semestre, avec une progression de 11,1% par rapport au troisième trimestre 2018 (-2,1% à périmètre et taux de change constants).

Dans une dynamique de Business positive, les activités Mid-Market sont pour autant impactées sur le troisième trimestre par la volonté des éditeurs Sage et Microsoft d'arrêter début juillet, de façon précipitée, le mode de commercialisation en mode licences « on premise » au profit d'un mode « souscriptif » qui obère significativement le revenu, notamment autour de Sage FRP 1000 Cloud, ligne de produit majeure chez Absys Cyborg.

En parallèle, les investissements sur les nouvelles offres Cloud Services Managés et de Conseil en Management continuent de se rentabiliser avec un carnet de commandes en progression. Enfin, Absys Cyborg a finalisé l'acquisition de la société Azuneed, spécialiste en suite logiciel SIRH SaaS, pour renforcer ainsi sa proposition de valeur auprès de ses clients avec une stratégie d'édition de logiciels SaaS qui vient élargir son portefeuille d'offres de solutions digitales agiles dans un marché toujours en phase d'équipement.

Un accord de distribution et de commercialisation de ce service en marque blanche par Sage sous le nom « Sage Espace Employés » a été conclu, lequel permettra à l'éditeur de renforcer la compétitivité de son offre Cloud RH et son partenariat stratégique et historique avec Absys Cyborg.

Keyrus publiera le 13 février 2020 son chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2019 après clôture du marché.

Tableau de répartition du chiffre d'affaires par secteur opérationnel

Grands Comptes Mid-Market Total Chiffre d'affaires consolidé (M€) 2019 2018 2019 2018 2019 2018 1er trimestre

2ème trimestre

3ème trimestre

Total 9 mois 56,9

56,0

53,2

166,2 54,0

54,6

51,0

159,5 17,2

15,4

14,1

46,7 14,1

13,1

12,7

39,9 74,1

71,4

67,3

212,9 68,1

67,7

63,7

199,5

* DÉFINITION DE LA NOTION DE CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

La notion de croissance organique du chiffre d'affaires consiste à présenter le chiffre d'affaires de l'année précédente (N-1, ici exercice 2018) retraité de telle sorte à utiliser les taux de change et le périmètre de consolidation de l'année en cours (N, ici exercice 2019). Le Groupe calcule alors un chiffre d'affaires organique N-1 en :

utilisant les taux de change de l'année N pour calculer les chiffres d'affaires publiés des sociétés hors zone Euro l'année N-1 ;

ajoutant au chiffre d'affaires publié pour l'année N-1 le chiffre d'affaires N-1 des sociétés entrées dans le périmètre de consolidation l'année N ;

retranchant au chiffre d'affaires publié pour l'année N-1 le chiffre d'affaires N-1 des sociétés sorties du périmètre de consolidation l'année N.

En 2019, les retraitements permettant de passer du chiffre d'affaires 2018 publié au chiffre d'affaires 2018 organique se présentent comme suit :

M€ Montants

9 Mois 2018 publié 199,5

Effets périmètre GC 3,4

Effets périmètre MM 4,9

Variations taux de change (0,1)

9 Mois 2018 organique 207,6

À PROPOS DU GROUPE KEYRUS

Keyrus - Activités Grands Comptes

Acteur international du conseil et des technologies, spécialiste de la Data et du Digital, Keyrus a pour mission d'aider les entreprises à tirer profit du paradigme de la Donnée et du Numérique pour accroître leur performance, faciliter et accélérer leur transformation et générer de nouveaux leviers de croissance et de compétitivité.

Plaçant l'innovation au cœur de sa stratégie, Keyrus développe une proposition de valeur unique sur le marché autour d'une offre novatrice qui s'appuie sur la combinaison de trois expertises majeures et convergentes :

Data Intelligence :

Data Science - Big Data & Cloud Analytics - Business Intelligence - EIM - CPM/EPM

Digital Experience :

Innovation & Stratégie Digitale - Marketing Digital - DMP & CRM - Commerce Digital - Performance Digitale - User Experience

Conseil en Management & Transformation :

Stratégie & Innovation - Transformation Digitale - Pilotage de la Performance - Accompagnement des Projets

Absys Cyborg - Activités Mid-Market

Absys Cyborg est spécialiste de l'édition et l'intégration de solutions de gestion :

Logiciels de gestion, ERP et CRM

Hébergement & Services managés

Solutions collaboratives

Reporting & Décisionnel

Conseil, Pilotage AMOA, Stratégie IT

Absys Cyborg est l'intégrateur leader des solutions Sage et Microsoft et se positionne en tant qu'expert reconnu sur l'ensemble des lignes de produits de l'éditeur Sage (Sage 100, Sage Paie, Sage FRP 1000, Sage X3) et de Microsoft Dynamics.

Présent dans 18 pays et sur 4 continents, le Groupe Keyrus emploie 3300 collaborateurs.

Keyrus est coté sur le compartiment C de l'Eurolist d'Euronext Paris

(Compartiment C/Small caps - Code ISIN : FR0004029411 - Reuters : KEYR.PA - Bloomberg : KEY:FP)

Plus d'informations sur www.keyrus.fr

Information réglementée :

Information financière trimestrielle :

- Information financière du troisième trimestre Communiqué intégral et original au format PDF :

