KeyBanc initie la couverture de Vistra avec une note de "surpondération"

25 novembre - ** KeyBanc initie la couverture de la compagnie d'électricité Vistra VST.N avec une note de "surpondération" et un objectif de prix de 217 dollars

** La société de courtage indique que le marché américain de l'électricité entre dans une phase de reprise de la demande, stimulée par les centres de données, la relocalisation industrielle et l'électrification

** La production pilotable de VST et ses partenariats avec des géants du cloud, tels qu'Amazon et Microsoft, la placent en position de saisir cette croissance - KeyBanc

** Les actifs nucléaires et gaziers modernes de VST bénéficient d'une tarification de la rareté et de primes de fiabilité

** KeyBanc note que la capacité de VST à moderniser les sites existants et à tirer parti des interconnexions existantes crée un avantage concurrentiel durable

** Vingt des 22 sociétés de courtage recommandent l'action à l'achat ou une note supérieure et deux la « conservent »; leur objectif de cours médian est de 234,5 $ - données LSEG

** A la dernière clôture, les actions ont augmenté de 27% depuis le début de l'année