KeyBanc abaisse la note de Skyworks en raison de la détérioration du marché des smartphones

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 juillet - ** KeyBanc abaisse la note du fabricant de puces Skyworks Solutions SWKS.O de « surpondérer » à « pondération sectorielle »

** La société estime que le marché des smartphones « continue de se détériorer », avec des réductions touchant tous les segments et tous les fabricants de smartphones, y compris Apple AAPL.O , Samsung 005930.KS et les fabricants chinois de téléphones mobiles

** « Selon nos informations, les fabricants de mémoires prévoient de réduire de 20 % leur allocation au marché des smartphones l’année prochaine afin de mieux répondre à la demande des centres de données » – la société de courtage

** La note moyenne des 25 analystes couvrant le titre est « conserver »; le cours-cible médian est de 75 dollars – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, SWKS affichait une baisse d’environ 8 % depuis le début de l’année