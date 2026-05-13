Kevin Warsh prend la tête de la Fed dans un contexte de fortes tensions économiques
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 22:11
Cette nomination intervient dans un contexte particulièrement sensible pour la politique monétaire américaine. Donald Trump a multiplié les critiques contre Jerome Powell ces derniers mois, estimant que les taux d'intérêt restaient trop élevés. Plusieurs indicateurs publiés récemment montrent toutefois une inflation toujours supérieure à l'objectif de 2% fixé par la Fed, poussant les marchés à réduire leurs anticipations de baisse des taux et à envisager même un possible relèvement d'ici la fin de l'année. Kevin Warsh s'est déjà prononcé par le passé en faveur d'un "changement de régime" au sein de la banque centrale.
Il s'agira du deuxième passage de Kevin Warsh à la Fed après un premier mandat au conseil des gouverneurs entre 2006 et 2011 pendant la crise financière mondiale. Depuis son départ, il enseignait à Stanford et siégeait dans plusieurs conseils d'administration. Le nouveau président de la Fed devient également le plus riche de l'histoire moderne de l'institution, avec une fortune estimée à plus de 100 millions de dollars. Il devra céder une partie importante de ses investissements personnels conformément aux règles déontologiques renforcées mises en place ces dernières années.
A lire aussi
-
Le président de Cuba, Miguel Diaz-Canel, a accusé mercredi les Etats-Unis d'être responsables de la situation "particulièrement tendue" du réseau électrique de l'île qui s'est à nouveau aggravée ces derniers jours. "Cette aggravation dramatique a une seule cause: ... Lire la suite
-
La Russie a lancé au moins "800 drones" sur l'Ukraine mercredi, faisant au moins six morts, a dénoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky, accusant Moscou d'attaques menées délibérément le jour de l'arrivée en Chine du président américain Donald Trump. Ces ... Lire la suite
-
Le Premier ministre britannique Keir Starmer, confronté à des manoeuvres pour le remplacer à Downing Street, s'est montré combatif mercredi au Parlement après le traditionnel discours du trône prononcé par le roi Charles III. Rendez-vous phare de la vie politique ... Lire la suite
-
La compagnie publique chilienne Codelco, plus grand producteur mondial de cuivre, a lancé un audit sur une éventuelle surestimation de la production en 2025, a annoncé l'entreprise mercredi à l’AFP. Cet audit intervient après de vives critiques du nouveau gouvernement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|105,7
|-1,85%
|8 007,97
|+0,35%
|26,92
|+12,17%
|4 688,64
|-0,57%
|44,1
|+9,54%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer