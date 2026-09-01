Keurig Dr Pepper va revendre sa participation dans Chobani ainsi qu'un site de production pour 925 millions de dollars

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(Correction du titre et du paragraphe 1 afin de préciser que le produit de 925 millions de dollars comprend la participation de Keurig dans Chobani ainsi qu'un site de production)

Keurig Dr Pepper KDP.O a annoncé mardi qu'elle allait revendre sa participation dans Chobani au fabricant de yaourts, ainsi qu'un site de production, pour un montant de 925 millions de dollars, alors que la société de boissons restructure ses activités à la suite de son acquisition de JDE Peet's.

Voici quelques détails:

* Keurig vendra l'intégralité de sa participation dans Chobani pour 800 millions de dollars, ainsi qu'un site de production et un entrepôt situés à Allentown, en Pennsylvanie, pour 125 millions de dollars.

* L'entreprise procède à une réorganisation de son portefeuille depuis l'acquisition, en avril, du fabricant néerlandais de café et de thé JDE Peet's, pour un montant de 18 milliards de dollars .

* Elle se prépare également à scinder ses activités de café et de boissons en deux sociétés américaines cotées en bourse.

* Chobani a indiqué qu’elle investirait environ 1,2 milliard de dollars au cours des cinq prochaines années dans cette usine, dans le but de produire un lait plus riche en protéines et moins sucré que le lait traditionnel.

* Le mois dernier, Keurig Dr Pepper a maintenu ses prévisions annuelles après que la forte demande pour ses marques de sodas et de boissons énergisantes lui a permis de dépasser les estimations de chiffre d’affaires et de bénéfices pour le deuxième trimestre.