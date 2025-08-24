Keurig Dr Pepper se rapproche d'un accord de 18 milliards de dollars pour JDE Peet's, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Keurig Dr Pepper KDP.O est proche d'un accord d'environ 18 milliards de dollars pour la société européenne de café JDE Peet's JDEP.AS , a rapporté le Wall Street Journal dimanche, citant des personnes familières avec le sujet.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.