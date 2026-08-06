Keurig Dr Pepper maintient ses prévisions annuelles après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions aux paragraphes 3, 4, 6 et 7; informations sur le titre au paragraphe 2)

Keurig Dr Pepper KDP.O a laissé jeudi ses prévisions annuelles inchangées après avoir dépassé les estimations des analystes concernant son chiffre d'affaires et son bénéfice du deuxième trimestre, grâce à la bonne tenue de ses gammes de sodas et de boissons énergisantes, alors même que la société fait face à une demande difficile pour le café.

L'action de la société de boissons a progressé d'environ 2 % en pré-ouverture. Elle a gagné près de 10 % depuis le début de l'année.

Ces résultats supérieurs aux attentes interviennent alors que Keurig Dr Pepper s'efforce de restructurer ses activités à la suite de l'acquisition, pour 18 milliards de dollars, du géant du café JDE Peet's en août dernier, et se prépare à la scission prévue de ses activités café et autres boissons.

Le chiffre d’affaires de la division « Refreshment Beverages » aux États-Unis, principal moteur de croissance de l’entreprise, a progressé de 10 %, soutenu par une forte demande pour Dr Pepper, les boissons énergisantes Ghost et les produits d’hydratation Electrolit.

Le chiffre d'affaires net trimestriel de la société a bondi de 75,6% pour atteindre 7,31 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur 7,24 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle a enregistré un bénéfice ajusté de 57 cents par action, supérieur aux prévisions de 54 cents par action.

Keurig Dr Pepper table toujours sur un chiffre d’affaires net compris entre 25,9 et 26,4 milliards de dollars pour 2026 et sur une croissance du bénéfice par action ajusté dans la fourchette basse à deux chiffres.