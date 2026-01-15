Keurig Dr Pepper lance une offre publique d'achat de 18 milliards de dollars sur JDE Peet's

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'offre publique d'achat de Keurig devrait être finalisée au deuxième trimestre

*

L'opération scindera le café et les boissons en deux sociétés publiques distinctes

*

Keurig a obtenu un financement, le conseil d'administration de JDE Peet's soutient l'offre

(Ajout d'une puce et d'un sous-titre, d'un contexte au paragraphe principal, du prix de l'action JDE Peet's aux paragraphes 9 et 10, de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 5 à 12.)

Le géant américain des boissons non alcoolisées Keurig Dr Pepper KDP.O a lancé jeudi son offre publique d'achat de 18 milliards de dollars en numéraire sur le groupe de café et de thé JDE Peet's JDEP.AS , ouvrant la voie à une société mondiale de café qui pourrait rivaliser avec le leader du marché Nestlé NESN.S .

Keurig offrira 31,85 euros pour chaque action de JDE Peet's, dont le conseil d'administration et une majorité d'actionnaires se sont engagés à accepter l'offre, ont déclaré les deux sociétés et la société néerlandaise à but spécial Kodiak BidCo.

L'opération devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre.

En août, Keurig avait annoncé ce rachat, l'un des plus importants de ces dernières années en Europe, qui consoliderait le marché mondial du café alors que les prix des grains atteignent des sommets.

Keurig avait également annoncé son intention de scinder les activités de l'entité fusionnée liées au café et aux autres boissons, y compris les sodas Dr Pepper, en deux sociétés cotées en bourse.

LES PRIX DU CAFÉ ATTEIGNENT DES SOMMETS EN RAISON DE LA SÉCHERESSE ET DES DROITS DE DOUANE

Les prix mondiaux du café ont atteint des sommets en raison de la sécheresse dans les principaux pays producteurs, le Brésil et le Vietnam, et de la volatilité après que le président américain Donald Trump a imposé des droits de douane à la plupart de ses partenaires commerciaux.

En octobre, Keurig a levé 7 milliards de dollars auprès de sociétés de capital-investissement pour financer l'achat, apaisant ainsi les craintes des investisseurs quant à l'augmentation de la dette.

Les actions de JDE Peet's, dont le siège est aux Pays-Bas, ont peu changé dans les premiers échanges jeudi et sont restées stables après un bond de 17 % le 25 août, lorsque l'acquisition a été annoncée.

Elles étaient à 31,92 euros vers 0900 GMT jeudi, ce qui implique une capitalisation boursière d'environ 15,6 milliards d'euros (18,15 milliards de dollars), selon les données du LSEG.

Les entreprises ont déclaré qu'elles avaient obtenu les autorisations nécessaires en matière de concurrence et que le conseil d'administration de JDE Peet's soutenait pleinement le rachat et recommandait à l'unanimité aux actionnaires de l'accepter.

Les investisseurs détenant une participation combinée de 69 % se sont irrévocablement engagés à accepter l'offre, ont-elles déclaré.

(1 dollar = 0,8595 euro)